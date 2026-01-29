Irán: Trump refuerza su presión sobre Irán y envía 10 barcos de guerra

Por Laurence Figá-Talamanca (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Irán se encuentra bajo presión, en medio de nuevas sanciones europeas y las crecientes amenazas de Donald Trump de un nuevo ataque contra la República Islámica, supuestamente para obligarla a volver a la mesa de negociaciones sobre su programa nuclear

Sin embargo, el propio presidente estadounidense afirmó haber desmantelado el programa en junio pasado. Las exigencias de la Casa Blanca para que Teherán evite la acción militar incluyen límites a su programa de misiles balísticos y el fin del apoyo a milicias regionales como Hamás, Hezbolá y los hutíes

Según dos fuentes, el comandante en jefe aún no ha tomado una decisión definitiva y está evaluando diversas opciones, incluyendo ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y líderes iraníes, también para motivar a los manifestantes antirrégimen, tras prometerles a principios de este mes que "la ayuda está en camino"

Irán "tiene todas las posibilidades de llegar a un acuerdo. No deberían buscar capacidades nucleares", reiteró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. "Estaremos listos para hacer lo que este presidente espere", aseguró posteriormente en una reunión con Trump

Se informa que al menos 10 buques de guerra estadounidenses están reforzando su control sobre el país de los ayatolás, tras la llegada a la zona del destructor USS Delbert D. Black y, en los últimos días, del portaaviones USS Abraham Lincoln. Según fuentes consultadas por CNN, Estados Unidos pretende desplegar uno o más sistemas de defensa antimisiles THAAD como preparación para una posible ofensiva y para proteger a sus aliados en la región

Teherán ya ha dejado claro que la respuesta a un posible ataque sería "contundente" y que también tendría como objetivo "el corazón de Tel Aviv". "Debemos prepararnos para la guerra", advirtió el primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref

"Irán nunca inicia guerras, pero si se le impone una, se defenderá con vigor", añadió, mientras que el ejército anunció la incorporación de otros 1.000 drones a su arsenal de combate

Según Axios, funcionarios israelíes y saudíes estarán en Washington esta semana para debatir la posible operación estadounidense: los primeros para compartir información sobre los objetivos, los segundos para intentar impulsar una solución diplomática

Rusia también impulsa las negociaciones y ha pedido moderación a las partes, lo que aumenta el riesgo de caos en la región si Estados Unidos recurre a la fuerza

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, muy activo, ha propuesto a Trump una reunión trilateral de alto nivel entre Turquía, Estados Unidos e Irán para intentar reducir la tensión, según escribió la columnista Hande Firat, presuntamente cercana al gobierno turco, en el periódico Hurriyet. Firat citó una llamada telefónica entre Erdogan y Trump, así como otra entre el presidente turco, Masoud Pezeshkian, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian

La misma fuente también informó de frecuentes llamadas telefónicas entre el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y el secretario de Estado, Marco Rubio. En las próximas horas, Fidan también se reunirá con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para reiterar la necesidad de encontrar una solución diplomática al problema nuclear

La ONU y la Unión Europea también han advertido de una escalada en la región. "Espero que se alcance un acuerdo positivo" sobre la cuestión nuclear iraní, "porque nadie necesita otro conflicto. Pero el régimen debe saber que no puede volver a su comportamiento anterior", advirtió el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, después de que el canciller Friedrich Merz argumentara el miércoles que "un régimen que se mantiene únicamente mediante el terror contra la población tiene los días contados"

Esta declaración provocó que el gobierno iraní citara al embajador de Berlín en Teherán, Axel Dittmann, quien protestó por su "postura intervencionista e irresponsable". (ANSA)