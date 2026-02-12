Irán: "Un acuerdo nuclear es alcanzable si es justo", según Teherán

"Preferimos la diplomacia, y un acuerdo sobre el programa nuclear pacífico de Irán es alcanzable, pero solo si es justo y equilibrado", declaró Araghchi, quien encabezó la delegación iraní a Omán la semana pasada, cuando se reanudaron las negociaciones nucleares de Irán con Washington en medio de las tensiones generadas por las protestas antigubernamentales y el despliegue militar estadounidense en aguas de Medio Oriente.

Irán "no dudará en defender su soberanía, a cualquier precio", añadió el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán, según informó IRNA, subrayando que los derechos de los iraníes "no están en venta" y esperando que 2026 sea "un año de paz y tranquilidad" (ANSA).