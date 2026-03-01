Irán: un petrolero se hundió en el estrecho de Ormuz

El incidente ocurrió mientras Irán intercambiaba ataques con Estados Unidos e Israel, quienes lanzaron un ataque el sábado que causó la muerte del líder supremo de la república islámica, Alí Jamenei.

"El petrolero infractor, que fue impactado al intentar cruzar ilegalmente el Estrecho de Ormuz, se está hundiendo", informó la televisión estatal sin dar más detalles.

Imágenes mostraban una densa humareda negra emanando del petrolero en llamas en el mar.

El estrecho transporta una cuarta parte del petróleo transportado por mar del mundo y una quinta parte de todo el gas natural licuado.

El sábado, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que la vital vía fluvial era insegura debido a los ataques estadounidenses e israelíes, por lo que estaba cerrada a los barcos (ANSA).