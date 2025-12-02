Irán.- Un tribunal de Irán condena a EEUU a pagar 18.940 millones de euros por su supuesto apoyo a las protestas de 2022

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Irán ha condenado al Gobierno de Estados Unidos a pagar US$22.000 millones (cerca de 18.940 millones de euros) por su supuesto apoyo a las masivas manifestaciones desatadas en septiembre de 2022 por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda detenida en la capital, Teherán, por supuestamente no llevar bien puesto el velo.

El portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, ha afirmado que Washington ha sido declarado culpable de dar "apoyo material y moral" a personas implicadas en disturbios durante las protestas antigubernamentales, antes de afirmar que estas "acciones deliberadas" supusieron "una violación de la soberanía de Irán y del Derecho Internacional".

Así, ha subrayado que "las acciones del Gobierno estadounidense han causado daños físicos irreparables, trauma psicológicos y daños financieros y morales extensos a los denunciantes y sus familias", tal y como ha recogido el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial del país centroasiático.

Las autoridades iraníes han eximido a las fuerzas de seguridad de toda culpa sobre la muerte de Amini, si bien han reconocido ciertos excesos durante la represión de las protestas, que se han saldado con cerca de 500 muertos, según balances facilitados por varias organizaciones no gubernamentales.