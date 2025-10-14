Irán: Un tribunal de Irán condena a penas de cárcel a dos franceses imputados por espiar para Francia e Israel

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Irán ha dictado este martes penas de prisión contra dos ciudadanos franceses detenidos en 2022 y acusados de llevar a cabo labores de espionaje, un proceso en el que aún cabe apelación, días después de que Teherán apuntara a la posibilidad de un acuerdo con París para la liberación de Cécile Kohler y Jacques Paris, arrestados en marzo de dicho año.

El veredicto del Tribunal Revolucionario de Teherán contempla que estas personas, cuya identidad no ha trascendido, han sido condenadas por trabajar para los servicios de Inteligencia de Francia y por llevar a cabo labores de espionaje para Francia e Israel, tal y como ha recogido el portal iraní de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní.

Así, uno de los acusados ha sido condenado a seis años de cárcel por espiar para Francia, cinco años de prisión por recopilar información con el objetivo de "crímenes contra la seguridad" y 20 años "en el exilio" por cooperación con Israel. La segunda persona ha sido condenada a diez, cinco y 17 años de prisión por estos mismos cargos.

"Los días de detención que han pasado los acusados serán deducidos de la sentencia, en línea con la ley", ha señalado el tribunal, que ha detallado que las sentencias pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo durante un plazo de 20 días a partir de la notificación, que se entiende que habría sido emitida durante la jornada de este martes.

El anuncio de las sentencias contra estas personas ha llegado cerca de una semana después de que el Gobierno de Irán desvelara conversaciones en marcha con Francia para la posible liberación de Kohler y Paris a cambio de una iraní arrestada en el país europeo supuestamente por publicar mensajes "promoviendo el terrorismo" en redes sociales por sus críticas a Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Francia, que por ahora no se ha pronunciado sobre las sentencias emitidas contra Kohler y Paris, ha reclamado en numerosas ocasiones a Irán que libere a estas personas y ha denunciado que las acusaciones contra ellos son infundadas, mientras que Teherán ha dicho no jugar papel alguno y ha defendido la independencia del aparato judicial del país centroasiático.

Irán puso en libertad el 8 de octubre al turista franco-alemán de 18 años Lennart Monterlos, que fue detenido en Irán el pasado mes de junio cuando realizaba un viaje en bicicleta, un día después de que un tribunal lo absolviera de cargos de espionaje tras ser arrestado durante los doce días de conflicto con Israel tras la ofensiva del Ejército israelí contra Irán.