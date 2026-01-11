Irán: un video muestra decenas de muertos fuera de una morgue en el sur de Teherán

Lo filmado, geolocalizado y proveniente de la morgue de Kahrizak, justo al sur de la capital iraní, mostraba cuerpos envueltos en bolsas negras en el suelo afuera, con lo que parecían ser familiares en duelo buscando a sus seres queridos.

El video apareció por primera vez en línea el sábado.

La morgue es formalmente conocida como Centro de Diagnóstico Forense y Laboratorio de la Provincia de Teherán.

Los grupos de derechos humanos ya llamaron la atención sobre el video de Kahrizak, con la organización noruega Iran Human Rights (IHR) afirmando que "muestra un gran número de personas asesinadas durante las protestas nacionales en Irán".

El grupo Hengaw, también con sede en Noruega, declaró haber verificado personalmente el video que muestra "decenas de cuerpos ensangrentados tanto dentro como fuera de la morgue de Kahrizak", lo que demuestra un "crimen extendido y grave".

Los activistas han acusado a las fuerzas de seguridad de haber utilizado fuego real para reprimir dos semanas de protestas, aprovechando el cierre de Internet, y han expresado su temor de que cientos de personas ya puedan haber sido asesinadas. (ANSA).