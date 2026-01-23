Irán: una "armada" de EE. UU. navega rumbo a Irán, Trump

Trump aseguró que una poderosa fuerza naval se encamina a la región como medida de presión, aunque dijo esperar que no sea necesario utilizarla. "Tenemos una gran fuerza que va hacia Irán. Preferiría no ver que ocurra nada, pero tenemos muchos barcos yendo en esa dirección por si acaso", declaró a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, de regreso del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

El mandatario reiteró además que sus amenazas habrían logrado frenar ejecuciones masivas de manifestantes en Irán, una versión que Teherán calificó de "completamente falsa".

Trump sostuvo que había advertido a las autoridades iraníes que, si llevaban adelante las ejecuciones de más de 800 detenidos, Estados Unidos respondería con acciones militares.

"Les dije: 'Si cuelgan a esa gente, serán golpeados como nunca antes'", afirmó. Según Trump, una hora antes de que ocurriera ese "horrible" episodio, las ejecuciones fueron canceladas, lo que consideró "una buena señal".

Las autoridades iraníes rechazaron de plano esa versión. El fiscal general de Irán, Mohammad Movahediv, afirmó que "la Justicia es una institución independiente y no recibe órdenes de extranjeros" y calificó de "irracional y arrogante" al presidente estadounidense. "No existe tal número y nunca se tomó esa decisión", declaró a la televisión estatal.

En paralelo, un funcionario estadounidense confirmó que Washington ya desplegó en Medio Oriente un grupo de combate de portaaviones, además de aeronaves adicionales y sistemas terrestres de defensa aérea, ante la posibilidad de una escalada militar.

La crisis se desató tras una ola de protestas que comenzó a fines del año pasado por el colapso de la moneda y la fuerte suba de los precios. Aunque Teherán aseguró haber restablecido el orden, expertos y organismos internacionales advierten que el régimen enfrenta una de las mayores crisis desde la Revolución Islámica de 1979.

La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) informó que el número confirmado de muertos alcanzó los 5.002, entre ellos decenas de menores de 18 años. Según la organización, unas 200 víctimas pertenecían a las fuerzas de seguridad o a sectores alineados con el gobierno. Activistas temen que la cifra real sea mucho mayor debido al prolongado bloqueo de internet, que dificulta la verificación de información desde el interior del país.

Las autoridades iraníes difundieron esta semana su primer balance oficial: 3.117 muertos, atribuidos en su mayoría a "terroristas", y acusaron a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios.

Una misión de investigación de Naciones Unidas afirmó que, pese al apagón informativo, logró reunir pruebas de "graves violaciones a los derechos humanos", incluyendo ejecuciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, detenciones masivas y confesiones forzadas.

Trump volvió a sugerir que podría recurrir a la fuerza militar si Irán continuaba con la represión o avanzaba con las ejecuciones. "Detuve 837 ahorcamientos el jueves, habrían muerto todos, en su mayoría jóvenes", afirmó, una declaración desmentida oficialmente por Teherán.

Pese a la tensión, el presidente estadounidense indicó que Irán sigue abierto al diálogo. "Irán quiere hablar y hablaremos", dijo. (ANSA).