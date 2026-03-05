Irán usó un bote cargado de explosivos para atacar un petrolero en aguas iraquíes: fuentes de Irak
BASORA, IRAK, 5 mar (Reuters) - Según las primeras evaluaciones de dos fuentes de seguridad portuaria iraquíes, el jueves se usó una embarcación iraní teledirigida cargada de explosivos para atacar y dañar el petrolero Sonangol Namibe, con bandera de las Bahamas, que se encontraba anclado en aguas iraquíes.
La pequeña embarcación explotó tras chocar contra el petrolero. Fue el primer ataque en aguas de la zona económica exclusiva de Irak y una escalada de las amenazas a los buques comerciales en el Golfo, según las fuentes.
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el jueves que había atacado un petrolero estadounidense en la parte norte del golfo Pérsico y que el buque estaba en llamas. (Reporte de Ahmed Rasheed y Mohammed Atti, redacción de Jonathan Saul; edición en español de Javier López de Lérida)