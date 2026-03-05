Irán usó un bote cargado de explosivos para atacar un petrolero en aguas iraquíes: fuentes de irak

BASORA, IRAK, 5 mar (Reuters) - Según las ‌primeras evaluaciones ‌de ⁠dos fuentes de seguridad portuaria iraquíes, el jueves ​se ⁠usó ⁠una embarcación iraní teledirigida ​cargada de explosivos para atacar ‌y dañar el ​petrolero Sonangol ​Namibe, con bandera de las Bahamas, que se encontraba anclado en aguas iraquíes.

La pequeña embarcación explotó tras ​chocar contra el petrolero. Fue ⁠el primer ataque en aguas de ‌la zona económica exclusiva de Irak y una escalada de las amenazas a los buques comerciales en el Golfo, ‌según las fuentes.

La Guardia Revolucionaria de ⁠Irán anunció el ‌jueves que había atacado ⁠un petrolero estadounidense ⁠en la parte norte del golfo Pérsico y que el buque estaba en llamas. (Reporte ‌de Ahmed ​Rasheed y Mohammed Atti, redacción de Jonathan Saul; edición en español de ‌Javier López de Lérida)