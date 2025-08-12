Irán ve en el ataque mortal de Israel contra periodistas en Gaza "el pánico de un régimen que va cuesta abajo"

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha atribuido este lunes el ataque mortal contra seis periodistas palestinos en ciudad de Gaza al "pánico" de Israel, afirmando que está "denostado mundialmente (y) va cuesta abajo".

"Israel acaba de llevar a cabo asesinatos selectivos de varios periodistas palestinos acreditados y de alto perfil. ¿Se trata de fuerza? ¿O del pánico ante un régimen denostado mundialmente que va cuesta abajo?", ha declarado en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia iraní ha asegurado en el mismo mensaje que "cuando todo esto termine, el mundo recordará a los gobiernos occidentales su complicidad en estas atrocidades". "Su vergonzoso silencio es ensordecedor", ha argumentado.

También se ha expresado sobre la muerte de los seis periodistas a manos del Ejército israelí el Ministerio de Exteriores de Jordania, con un comunicado en el que ha condenado "en los términos más enérgicos los ataques sistemáticos" de Israel contra informadores en la Franja de Gaza.

El portavoz de la cartera diplomática, Sufian al Qudah, ha considerado estas agresiones como "un crimen de guerra" y una "flagrante violación del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Convenio de Ginebra de 1949" sobre la protección de civiles en conflictos, por lo que ha defendido que "sus autores deben rendir cuentas".

En este sentido, ha pedido a la comunicad internacional "que asuma sus responsabilidades jurídicas y morales, detenga inmediatamente la agresión israelí, proporcione protección internacional a los periodistas, el personal médico y las organizaciones humanitarias que operan en Gaza", además de que actúe para cumplir "los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer un Estado independiente en su suelo nacional".

Por su parte, el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, ha denunciado estos ataques "deliberados" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un escueto mensaje en redes sociales en el que ha lamentado "la incapacidad de la comunidad internacional y sus leyes para detener esta tragedia".

Los periodistas, entre los que se encontraba Anas al Sharif, uno de los reporteros de Al Yazira más conocidos por su cobertura del conflicto, murieron por el impacto de un proyectil israelí contra la carpa en la que se encontraban, ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa.