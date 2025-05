Irán ve esperanzas de progreso en conversaciones nucleares con EEUU

Por Parisa Hafezi y John Irish

DUBÁI, 23 mayo (Reuters) -

Los negociadores iraníes y estadounidenses concluyeron el viernes una quinta ronda de conversaciones, en la que el mediador Omán dijo que hubo algunos avances limitados para resolver una disputa de décadas sobre las ambiciones nucleares de Teherán.

Las partes volverán a reunirse, aunque la fecha y el lugar aún están por decidir, dijo a Reuters una fuente cercana al equipo iraní. No hubo comentarios inmediatos de la delegación estadounidense en la sesión del viernes en Roma.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, dijo que había posibilidades de avanzar en las negociaciones después de que Omán hizo varias propuestas, aunque añadió que las conversaciones son complicadas y se necesitan más discusiones.

"Acabamos de completar una de las rondas de negociaciones más profesionales", destacó el funcionario.

Hay mucho en juego para ambas partes. El presidente Donald Trump quiere reducir el potencial de Teherán para producir un arma nuclear que podría desencadenar una carrera armamentística nuclear regional. La república islámica, por su parte, quiere librarse de las devastadoras sanciones que pesan sobre su economía basada en el petróleo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, declaró en X que la quinta ronda de conversaciones había concluido "con algunos avances, aunque no concluyentes".

"Esperamos aclarar las cuestiones pendientes en los próximos días, para permitirnos avanzar hacia el objetivo común de alcanzar un acuerdo sostenible y honorable", agregó.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, dirigieron las conversaciones a través de mediadores omaníes, de acuerdo a reportes de prensa en la república islámica.

Las partes han adoptado una postura dura en público sobre el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que potencialmente podría darle margen para construir un arma nuclear, aunque la república islámica dice que no tiene tales ambiciones y que los fines son puramente civiles.

Antes de las conversaciones, Araqchi escribió en X: "Cero armas nucleares = tenemos un acuerdo. Cero enriquecimiento = NO tenemos un acuerdo. Hora de decidir". Teherán y Washington han manifestado que prefieren la diplomacia para resolver el punto muerto, pero siguen profundamente divididos sobre varias líneas rojas que los negociadores tendrán que sortear para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear y evitar futuras acciones militares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que Washington está trabajando para alcanzar un acuerdo que permita a Irán tener un programa de energía nuclear civil, pero no enriquecer uranio, aunque admitió que lograrlo "no será fácil". El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que tiene la última palabra en asuntos de Estado, rechazó las exigencias de Washington de que Teherán deje de enriquecer uranio por considerarlas "excesivas e indignantes" y advirtió de que es poco probable que las conversaciones den resultados. Uno de los escollos pendientes es la negativa de Teherán a enviar al extranjero todas sus reservas de uranio altamente enriquecido o a entablar conversaciones sobre su programa de misiles balísticos. Irán dice que está dispuesto a aceptar algunos límites en su enriquecimiento de uranio, pero necesita garantías irrefutables de que Washington no incumplirá un futuro acuerdo. (Información de Parisa Hafezi en Dubái y John Irish en París; redacción de Parisa Hafezi; editado en español por Paula Villalba y Javier Leira)