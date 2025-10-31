Irán ve "irresponsable" el anuncio de Trump sobre ensayos nucleares

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha calificado este jueves los ensayos nucleares mencionados en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "irresponsables" y ha advertido de que es Washington y no Teherán "el riesgo de proliferación más peligroso del mundo".

"El anuncio de la reanudación de los ensayos nucleares es una medida retrógrada e irresponsable y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El mundo debe unirse para exigir responsabilidades a Estados Unidos por normalizar la proliferación de armas tan atroces", ha afirmado su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia iraní ha descrito a la Casa Blanca como una potencia nuclear "agresiva" y ha afeado que los "ensayos con armas atómicas" sean emprendidos por un país que "ha estado demonizando el programa nuclear pacífico de Irán y amenazando con nuevos ataques contra nuestras instalaciones nucleares protegidas, todo ello en flagrante violación del Derecho Internacional".

"No nos equivoquemos: Estados Unidos es el riesgo de proliferación más peligroso del mundo", ha agregado.

Trump ordenó en la víspera al Pentágono que, "debido a los programas de pruebas de otros países", comenzara a probar armas nucleares "en igualdad de condiciones".

"Ese proceso comenzará de inmediato", dijo el inquilino de la Casa Blanca a través de su plataforma Truth Social.

El Gobierno de China ha expresado este jueves su deseo de que Estados Unidos "cumpla con sus obligaciones" bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y no lleve a cabo pruebas de este tipo, en respuesta al anuncio del estadounidense, mientras Naciones Unidas ha subrayado que "los ensayos nucleares jamás pueden permitirse, bajo ninguna circunstancia".

Las declaraciones de Trump llegaron después de que Moscú acelerara en las últimas semanas las pruebas de su arsenal nuclear y este mismo martes probara con "éxito" el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, días después de un ensayo con el misil a propulsión nuclear 'Burevestnik'.