Irán: Video viral de hombre que enfrenta a agentes en moto en Teherán

Sentado con las piernas cruzadas, el individuo permanece impasible, con la cabeza gacha, y se cubre la cabeza con su chaqueta mientras una multitud, a sus espaldas, huye de las nubes de gas lacrimógeno. Enfrente de él, más de 20 policías en motocicleta, todos vestidos de negro y con cascos, se agrupan.

Las imágenes, difundidas principalmente en el extranjero, evocan recuerdos del famoso "hombre del tanque" en la Plaza de Tiananmén en Pekín, quien se enfrentó a una columna de tanques durante la represión del movimiento pro-democrático en junio de 1989.

La prensa internacional confirmó que el video fue grabado en la calle Joumhouri, en el centro de Teherán, cerca del centro comercial Charsou.

Desde su publicación, el video y las capturas de pantalla acumularon miles de "me gusta" en plataformas como Instagram.

Además, la imagen fue utilizada por varios medios internacionales para ilustrar este movimiento espontáneo, que denuncia la hiperinflación galopante y el deterioro de la situación económica en el país (ANSA).