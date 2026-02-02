Irán: Witkoff-Araghchi, encuentro el viernes en Estambul

Una tercera fuente, familiarizada con los preparativos, afirmó que una reunión el viernes sería "el mejor escenario", pero advirtió que nada es definitivo hasta que se materialice.

Esta sería la primera reunión entre funcionarios estadounidenses e iraníes desde el fracaso de las negociaciones y la guerra de 12 días del pasado junio.

La reunión se produce en medio de una masiva concentración militar estadounidense en el Golfo y con el presidente Trump insistiendo en que la única manera de evitar un conflicto militar es un acuerdo rápido.

La reunión presencial prevista, señala Axios, es el resultado de las gestiones diplomáticas de Turquía, Egipto y Catar en los últimos días (ANSA).