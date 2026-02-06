Irán y EEUU acordaron "continuar con las negociaciones", dice canciller de Teherán

El canciller iraní Abás Araqchi afirmó el viernes que la ronda de negociaciones en Omán con Estados Unidos se desarrolló en un "ambiente muy positivo" y explicó que ambos bandos acordaron continuar con los contactos.

"En un ambiente muy positivo, intercambiamos nuestros puntos de vista y nos presentaron los puntos de vista de la otra parte", dijo el ministro a la televisión estatal iraní.

"Es un buen comienzo", prosiguió Araqchi. Ambas partes "acordaron continuar las negociaciones, pero las modalidades y el calendario se decidirán posteriormente", agregó.

Estas conversaciones en Mascate son el primer encuentro entre estos dos enemigos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025 y atacó varias instalaciones nucleares del país.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense, Donald Trump, había amenazado con una nueva acción militar en respuesta a la mortal represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán e incluso desplegó un portaaviones en Oriente Medio.

Aunque Washington quiere abordar en estos intercambios cuestiones como el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados de la región, Teherán solo aceptará discutir sobre su programa nuclear.

El canciller Araqchi dijo tras la reunión que las conversaciones "se centran exclusivamente en el tema nuclear". "No trataremos de ningún otro tema con los estadounidenses", afirmó a la agencia oficial de noticias IRNA.

El ministro también expresó su deseo de que Washington se abstenga de "las amenazas y las presiones" para que "las conversaciones puedan continuar".