Irán y EEUU mantendrán una tercera ronda de conversaciones indirectas el jueves

22 feb (Reuters) - Irán y Estados Unidos celebrarán una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, anunció el domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en medio de la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar entre estos dos antiguos adversarios

Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Oriente Medio, y el presidente Donald Trump advirtió el jueves que "ocurrirán cosas realmente malas" si no se alcanza un acuerdo para resolver la prolongada disputa sobre el programa nuclear de Teherán

"Me complace confirmar que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están previstas para este jueves en Ginebra, con un impulso positivo para dar un paso más hacia la finalización del acuerdo", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, que actúa como mediador en las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán

Reuters informó el domingo que Irán estaba ofreciendo nuevas concesiones sobre su programa nuclear para alcanzar un acuerdo, siempre y cuando este incluya el levantamiento de las sanciones económicas y reconozca el derecho de Teherán al "enriquecimiento nuclear pacífico"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó el domingo un optimismo cauteloso en una publicación en X, en la que afirmaba que las recientes negociaciones habían "dado señales alentadoras", al tiempo que señalaba la disposición de Teherán para "cualquier escenario posible"

CURIOSO POR SABER POR QUÉ TEHERÁN NO HA "CAPITULADO"

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que lidera las negociaciones nucleares por parte de Estados Unidos, dijo el sábado que el presidente estadounidense sentía curiosidad por saber por qué Irán aún no había "capitulado" y aceptado frenar su programa nuclear

"No quiero utilizar la palabra 'frustrado', porque él entiende que tiene muchas alternativas, pero siente curiosidad por saber por qué no lo han hecho (...) No quiero utilizar la palabra 'capitulado', pero por qué no han capitulado", dijo Witkoff durante una entrevista en el programa "My View with Lara Trump" de Fox News, presentado por la nuera del presidente

"¿Por qué, bajo esta presión, con la cantidad de poderío naval y marítimo que hay allí, no han acudido a nosotros y nos han dicho: 'Proclamamos que no queremos armas, así que esto es lo que estamos dispuestos a hacer'? Y, sin embargo, es difícil llevarlos a ese punto"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, reaccionó en una publicación en X diciendo: "¿Tienes curiosidad por saber por qué no capitulamos? Porque somos iraníes"

También dijo en una entrevista con CBS que aún era posible alcanzar una solución diplomática con Estados Unidos

IRÁN NIEGA QUE BUSQUE ARMAS NUCLEARES

Las conversaciones indirectas del año pasado no dieron lugar a ningún acuerdo, debido principalmente a las fricciones sobre la exigencia de Estados Unidos de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio en su territorio, que Washington considera una vía para fabricar una bomba nuclear. Irán ha negado que busque tales armas

Estados Unidos se unió a Israel en el ataque a las instalaciones nucleares iraníes en junio, lo que redujo de forma efectiva el enriquecimiento de uranio de Irán, y Trump afirmó que sus principales instalaciones nucleares habían sido "destruidas". Sin embargo, se cree que Irán sigue poseyendo reservas enriquecidas anteriormente, a las que Washington quiere que renuncie

Han estado enriqueciendo mucho más allá de la cantidad necesaria para la energía nuclear civil. Alcanza hasta un 60% (de pureza fisionable)", afirmó Witkoff. "Probablemente estén a una semana de tener material industrial para fabricar bombas, y eso es realmente peligroso"

Las nuevas concesiones que está considerando Irán incluyen enviar la mitad de su uranio altamente enriquecido al extranjero y diluir el resto

Washington también ha tratado de ampliar las conversaciones más allá de la cuestión nuclear para incluir el programa de misiles de Irán y su apoyo a los grupos armados regionales. Irán ha rechazado públicamente esta propuesta, aunque algunas fuentes han dicho a Reuters que, a diferencia de los misiles, el apoyo a los grupos armados podría no ser una línea roja para Teherán

Otro tema de fricción es el alcance y el mecanismo de levantamiento de las sanciones a Irán. Un funcionario iraní de alto rango dijo el domingo a Reuters que Irán y Estados Unidos siguen teniendo opiniones divergentes

Witkoff también dijo que, siguiendo instrucciones de Trump, se ha reunido con la figura de la oposición iraní Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en la Revolución Islámica de Irán de 1979. No dio más detalles sobre la reunión

Pahlavi, que vive en el exilio, fue una figura aglutinadora para parte de la oposición iraní durante las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado, en las que se cree que murieron miles de personas, los peores disturbios internos desde la época de la revolución

A principios de febrero, Pahlavi dijo que la intervención militar estadounidense en Irán podría salvar vidas e instó a Washington a no prolongar demasiado las negociaciones con los líderes clericales de Teherán sobre un acuerdo nuclear. (Reporte de Gursimran Kaur en Bangalore, redacción de la sala de redacción de Dubái, edición de Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)