Irán y EEUU negocian en Omán con profundas diferencias y creciente temor a una guerra

Por Parisa Hafezi, Steve Holland y Humeyra Pamuk

DUBAI/WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - Irán y Estados Unidos tienen previsto celebrar este viernes en Omán unas negociaciones de alto riesgo sobre el programa nuclear de Teherán, pero la disputa sobre la agenda, en particular las diferencias sobre el formidable programa de misiles de Teherán, sugiere que será difícil avanzar, con la amenaza de otra guerra en Oriente Medio

Aunque ambas partes han manifestado su disposición a reactivar la diplomacia sobre la prolongada disputa nuclear de Teherán con Occidente, Washington quiere que las conversaciones abarquen el programa nuclear de Irán, sus misiles balísticos, el apoyo a grupos armados en la región y el "trato a su propio pueblo", según dijo el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio

Irán ha dicho que quiere que el ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchi y el enviado estadounidense para Oriente Medio Steve Witkoff solo discutan asuntos nucleares en Mascate

"Irán entra en la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo imborrable del año pasado. Participamos de buena fe y nos mantenemos firmes en nuestros derechos. Los compromisos deben cumplirse", dijo Araqchi el viernes antes de las conversaciones

"Los compromisos deben cumplirse. La igualdad, el respeto y el interés mutuo no son retórica, son imprescindibles y constituyen los pilares de un acuerdo duradero"

En junio, EEUU atacó objetivos nucleares iraníes, sumándose a la fase final de una campaña de bombardeos israelí de 12 días. Desde entonces, Teherán ha afirmado que ha detenido sus actividades de enriquecimiento de uranio

Los dirigentes de Teherán siguen profundamente preocupados por la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cumpla sus amenazas de atacar Irán, ante una concentración de fuerzas de la Marina estadounidense cerca de Irán

La concentración naval estadounidense, que Trump ha calificado de "armada" masiva, se ha producido tras la sangrienta represión gubernamental de las protestas nacionales en Irán el mes pasado, lo que ha aumentado las tensiones entre Washington y Teherán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves a los periodistas que Trump estaba tratando de determinar si se puede llegar a un acuerdo, pero también lanzó una advertencia

"Mientras se llevan a cabo estas negociaciones, me gustaría recordar al régimen iraní que el presidente tiene muchas opciones a su disposición, además de la diplomacia, como comandante en jefe del ejército más poderoso de la historia del mundo", añadió

Trump ha advertido de que probablemente ocurrirían "cosas malas" si no se llegaba a un acuerdo, lo que ha aumentado la presión sobre la República Islámica en un enfrentamiento que ha dado lugar a amenazas mutuas de ataques aéreos

Irán ha advertido de que responderá con dureza a cualquier ataque militar y ha advertido a los países vecinos que albergan bases estadounidenses que podrían encontrarse en la línea de fuego si participan en un ataque

"Es muy difícil que mañana, en las negociaciones, acepten concesiones suficientes como para que EEUU pueda afirmar con credibilidad que se ha logrado un avance. Y ahí es donde creo que es más probable que se produzca un conflicto militar", afirmó Edmund Fitton-Brown, investigador principal del grupo de expertos FDD, en Washington

ENRIQUECIMIENTO DE URANIO

Los negociadores en Omán tendrán que sortear la línea roja de Irán en cuanto a debatir su programa de misiles para alcanzar un acuerdo y evitar futuras acciones militares. Teherán ha descartado rotundamente las conversaciones sobre sus "capacidades de defensa, incluidos los misiles y su alcance"

Horas antes de las conversaciones, la televisión estatal iraní afirmó que "uno de los misiles balísticos de largo alcance más avanzados del país, el Khorramshahr 4", había sido desplegado en uno de los vastos complejos subterráneos de misiles de la Guardia Revolucionaria

Sin embargo, Teherán está dispuesto a mostrar "flexibilidad en el enriquecimiento de uranio, incluida la entrega de 400 kilos de uranio altamente enriquecido y la aceptación del enriquecimiento cero en el marco de un acuerdo de consorcio como solución", según dijeron altos cargos iraníes a Reuters la semana pasada. Irán también insiste en que su derecho a enriquecer uranio no es negociable

Irán afirma que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos, no militares, mientras que EEUU e Israel lo han acusado de intentar desarrollar armas nucleares en el pasado

La influencia de Teherán en toda la región se ha visto gravemente debilitada por los ataques de Israel contra sus aliados regionales —conocidos como el "Eje de la Resistencia"— desde Hamás en Gaza hasta Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias en Irak, así como por el derrocamiento del dictador sirio Bashar al-Asad, estrecho aliado de Irán. (Información de Parisa Hafezi, Humeyra Pamuk y Steve Holland; edición de Cynthia Osterman y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)