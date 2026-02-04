Irán y EEUU prevén conversar en Omán pero aún se discuten "parámetros", según diplomático árabe

Estados Unidos e Irán prevén reunirse en Omán pero las modalidades de las discusiones todavía no se han pactado, dijo a la AFP este miércoles un diplomático de un país árabe.

"Los iraníes solicitaron una reunión en Omán y los estadounidenses aceptaron esa ubicación pero todavía se está trabajando en los parámetros de las conversaciones", explicó la fuente, que pidió el anonimato.

La agencia de noticias iraní ISNA publicó un reporte similar sobre que el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqhchi, encabezará la delegación iraní, que también incluirá a dos diplomáticos de alto rango: Majid Tajt-Ravanchi y Kazem Gharibabadi.

El emisario estadounidense Steve Witkoff representará a Washington en las negociaciones, añadió ISNA, que señaló que el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, también podría participar.

Araqhchi y Witkoff sostuvieron cinco ciclos de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán el año pasado, antes de que las negociaciones descarrilaran cuando Israel lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes dos días antes de la sexta ronda de diálogo prevista, lo que desencadenó una guerra de 12 días.

Las conversaciones del viernes se celebrarán en un momento de agudización de las tensiones entre Teherán y Washington, después de que Estados Unidos desplegara un portaaviones en Oriente Medio, en medio de la pugna diplomática después de que Irán reprimiera con mano dura una ola de protestas antigubernamentales.

La reunión estaba originalmente agendada en Turquía, posiblemente a partir del 6 de febrero, según reportes.

Una fuente diplomática regional había comentado que la reunión prevista en Estambul serviría para discutir cuestiones de política nuclear, misiles y el apoyo iraní a grupos armados fuera de sus fronteras, con la participación de otros países.