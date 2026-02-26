Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 26 feb (Reuters) -

Irán y Estados Unidos celebran este jueves en Ginebra una nueva ronda de conversaciones con el objetivo de resolver su prolongada disputa ‌nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses contra ‌Irán.

Los ⁠dos países reanudaron las negociaciones este mes con la esperanza de resolver el enfrentamiento que dura ya décadas sobre el programa nuclear de Teherán, que Washington, otros países occidentales e Israel consideran que tiene como ​objetivo la fabricación de ⁠armas nucleares. ⁠Teherán lo niega.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner, ​asistirán a las conversaciones indirectas con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, según informó un funcionario estadounidense a ‌Reuters. Las conversaciones siguen a las discusiones mantenidas en Ginebra la semana pasada ​y serán mediadas por el ministro de Asuntos Exteriores ​de Omán, Badr Albusaidi.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expuso brevemente sus argumentos a favor de un posible ataque contra Irán en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso el martes, y dijo que su preferencia era resolver el problema por la vía diplomática, pero que no permitiría que Teherán tuviera armas nucleares.

PRESIÓN DENTRO Y FUERA DE IRÁN

El miércoles, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, subrayó ​el argumento de Trump. "Irán no puede tener armas nucleares. Ese sería el objetivo militar definitivo, si esa es la ruta que (Trump) eligiera", dijo Vance en una entrevista en Fox News.

Estados ⁠Unidos ha estado reuniendo una fuerza militar masiva en Oriente Próximo, lo que ha suscitado el temor a un conflicto regional más amplio. En junio del ‌año pasado, Estados Unidos se unió a Israel para atacar instalaciones nucleares iraníes. Irán ha amenazado con tomar represalias contundentes si vuelve a ser atacado.

Trump dijo el 19 de febrero que Irán debe llegar a un acuerdo en un plazo de 10 a 15 días, advirtiendo de que, de lo contrario, ocurrirían "cosas realmente malas".

Araqchi dijo el martes que su país aspira a alcanzar un acuerdo justo y rápido, pero reiteró que no renunciará a su derecho a la tecnología nuclear pacífica. Washington considera que el enriquecimiento nuclear en Irán ‌es una vía potencial hacia las armas nucleares.

"El acuerdo está al alcance de la mano, pero solo si se da prioridad ⁠a la diplomacia", dijo Araqchi en una publicación en la red social X.

Reuters informó el domingo que Teherán estaba ‌ofreciendo nuevas concesiones a cambio de la eliminación de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a ⁠enriquecer uranio, en un intento por evitar un ataque de Estados Unidos.

Sin embargo, ambas ⁠partes siguen profundamente divididas, incluso en lo que respecta al alcance y la secuencia de las medidas de alivio de las devastadoras sanciones estadounidenses, según dijo a Reuters un alto cargo iraní.

Dentro de Irán, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, se enfrenta a la crisis más grave de sus 36 años de mandato, con una economía que lucha bajo el peso de las ‌sanciones más estrictas y las renovadas protestas tras los importantes disturbios ​y la sangrienta represión de enero.

También se espera que el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, esté en Ginebra durante las conversaciones para mantener conversaciones con ambas partes, como hizo la semana pasada. (Información de Olivia Le Poidevin; información adicional de Parisa Hafezi en Dubái; Steve Holland, Patricia Zengerle, David Brunnstrom, Katharine ‌Jackson y Joseph Ax en Washington; Francois Murphy en Viena; edición de Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)