Irán y EEUU se preparan para conversaciones en Omán sobre programa nuclear tras protestas en Teherán

MASCATE, Omán (AP) — Irán y Estados Unidos se preparaban el viernes para discutir el programa nuclear de Teherán durante un encuentro en Omán, luego de una semana caótica en donde se planteó en un principio la posibilidad de que los países de la región participaran en conversaciones en Turquía

Ambas naciones han regresado a Omán meses después de que varias rondas de reuniones se vinieron abajo luego de que Israel inició una guerra de 12 días contra Irán en junio pasado. Estados Unidos se sumó al conflicto con una serie de bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes, los cuales probablemente destruyeron muchas de las centrifugadoras que enriquecían uranio cerca de niveles armamentísticos. La ofensiva israelí diezmó las defensas aéreas de la República Islámica y también afectó su arsenal de misiles balísticos

Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, creen que el gobierno teocrático de Irán se encuentra en su punto más bajo desde la Revolución Islámica de 1979, luego de una serie de protestas a nivel nacional el mes pasado que representaron el mayor desafío al líder supremo, ayatolá Ali Jamenei

Las fuerzas de Jamenei llevaron a cabo una sangrienta represión que, de acuerdo con diversos reportes, cobró la vida de miles de manifestantes y condujo al arresto de decenas de miles de personas. En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó nuevas amenazas de uso de fuerza militar en contra de Irán

Con el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de buques de ataque en la región, Estados Unidos probablemente cuenta en estos momentos con suficiente presencia militar en la zona para lanzar un ataque si así lo desea

Sin embargo, aún se desconoce si los ataques podrían ser suficientes para forzar a Irán a cambiar su comportamiento o dar pie a un cambio de gobierno

"El presidente Trump busca acorralar a Irán para alcanzar una solución negociada, forzando a sus líderes a hacer concesiones con relación al acuerdo nuclear", afirmó Alissa Pavia, miembro del Atlantic Council. "Los iraníes, por otro lado, están debilitados después de años de guerras indirectas, crisis económica y disturbios internos. Trump es consciente de esta vulnerabilidad y espera usarla para obtener concesiones y avanzar hacia un acuerdo nuclear renovado"

