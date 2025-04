Irán y EEUU sostienen primer encuentro sobre programa nuclear iraní en Omán

MASCATE, Omán (AP) — Irán y Estados Unidos sostendrán más negociaciones la próxima semana sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán, reportó la televisión estatal iraní el sábado al final de la primera ronda de conversaciones entre los dos países desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

La televisión estatal iraní indicó que el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, “hablaron brevemente” juntos, la primera vez que las dos naciones han hecho eso desde el gobierno de Barack Obama.

La declaración de Teherán de que las dos partes hablaron cara a cara —aunque fuera brevemente— sugiere que las negociaciones estuvieron bien incluso para la televisión estatal iraní, que durante mucho tiempo ha estado controlada por los sectores más duros.

En un comunicado publicado el sábado por la tarde, la Casa Blanca describió las discusiones como “muy positivas y constructivas”, aunque admitió que los problemas que deben resolverse “son muy complicados”.

“La comunicación directa del enviado especial Witkoff hoy fue un paso adelante para lograr un resultado mutuamente beneficioso”, afirmó la Casa Blanca.

Trump dijo a los periodistas en el Air Force One el sábado, cuando volaba a Miami para un evento de UFC, que las conversaciones están “yendo bien”.

“No puedo decirte porque nada importa hasta que lo logras, así que no me gusta hablar de eso, pero está yendo bien. La situación con Irán va bastante bien, creo”, dijo.

La próxima ronda de conversaciones se llevará a cabo el sábado 19 de abril, según las declaraciones iraníes y estadounidenses.

Las discusiones comenzaron alrededor de las 3:30 de la tarde (hora local). Las dos partes hablaron durante más de dos horas en un lugar en las afueras de Mascate, capital de Omán, y concluyeron las conversaciones alrededor de las 5:50 de la tarde. El convoy en que se cree que viajaba Witkoff regresó a Mascate y desapareció entre el tráfico en los alrededores de un vecindario en que se encuentra la embajada estadounidense.

Las apuestas de las negociaciones no podrían ser más altas para las dos naciones que se acercan a medio siglo de enemistad. Trump ha amenazado repetidamente con desatar ataques aéreos dirigidos al programa nuclear de Irán si no se alcanza un acuerdo. Los funcionarios iraníes advierten cada vez más que podrían buscar un arma nuclear con su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

Las negociaciones se llevaron a cabo el sábado por la tarde en Omán

Los periodistas de The Associated Press vieron un convoy que se creía que transportaba a Witkoff salir del Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán el sábado por la tarde y luego dirigirse rápidamente a las afueras de Mascate. El convoy entró en un complejo y unos minutos después, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, publicó en la red social X que las “negociaciones indirectas” habían comenzado.

Posteriormente, Aragachi describió la reunión como constructiva a la televisión estatal iraní, con cuatro rondas de mensajes intercambiados durante la parte indirecta.

“Ni nosotros ni la otra parte estamos interesados en negociaciones infructuosas —las llamadas ‘conversaciones por el bien de las conversaciones’, perdiendo el tiempo o negociaciones prolongadas y agotadoras”, dijo. “Ambas partes, incluidos los estadounidenses, han dicho que su objetivo también es llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible. Sin embargo, eso ciertamente no será una tarea fácil”.

Que los dos hombres hablaran cara a cara satisfizo una demanda de los estadounidenses. Trump y Witkoff describieron las negociaciones como “directas”.

“Creo que nuestra postura comienza con el desmantelamiento de su programa. Esa es nuestra postura actual”, indicó Witkoff a The Wall Street Journal antes de su viaje. “Eso no significa, por cierto, que en el margen no vayamos a encontrar otras formas de encontrar un compromiso entre los dos países”.

“Donde estará nuestra línea roja, no puede haber armamentización de su capacidad nuclear”, añadió.

Sin embargo, Araghchi trató de restar importancia al encuentro como “una breve conversación inicial, saludos e intercambios corteses” —probablemente para evitar provocar la ira de los sectores más duros en Irán.

Badr al-Busaidi, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán que actuó como intermediario entre las dos partes, dijo que los países tienen un “objetivo compartido de concluir un acuerdo justo y vinculante”.

“Me gustaría agradecer a mis dos colegas por este compromiso, que tuvo lugar en un ambiente amistoso propicio para acercar puntos de vista y, en última instancia, lograr la paz, seguridad y estabilidad regional y global”, escribió al-Busaidi en X. “Continuaremos trabajando juntos y pondremos más esfuerzos para ayudar a alcanzar este objetivo”.

El alivio de sanciones y el enriquecimiento siguen siendo los temas principales

Al tiempo que el lado estadounidense puede ofrecer alivio de sanciones para la economía debilitada de Irán, sigue sin estar claro cuánto estará dispuesto a ceder Irán. Bajo el acuerdo nuclear de 2015, Irán sólo podía mantener una pequeña reserva de uranio enriquecido al 3,67%. Hoy, la reserva de Teherán podría permitirle construir múltiples armas nucleares si así lo decide y tiene algo de material enriquecido hasta el 60%, un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico.

A juzgar por las negociaciones desde que Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo en 2018, es probable que Irán pedirá seguir enriqueciendo uranio hasta al menos el 20%.

Una cosa que no hará es renunciar a su programa por completo. Eso hace que la propuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de una llamada solución libia —“entras, destruyes las instalaciones, desmantelas todo el equipo, bajo supervisión estadounidense, ejecución estadounidense”— sea impracticable.

Los iraníes, incluyendo al ayatolá Alí Jamenei, han sostenido lo que finalmente le sucedió al difunto dictador libio Moammar Gadhafi, quien fue asesinado con su propia arma por rebeldes en el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011 en el país, como una advertencia sobre lo que puede suceder cuando se confía en Estados Unidos.

