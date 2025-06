Irán y Egipto se reúnen en El Cairo para discutir programa nuclear iraní

EL CAIRO (AP) — Líderes iraníes, egipcios y de la ONU se reunieron en El Cairo el lunes para discutir el programa nuclear de Irán después de que un informe del organismo de control nuclear de la ONU indicara que Irán está aumentando aún más su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

Rafael Mariano Grossi, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena, declaró que la agencia compiló el informe porque el enriquecimiento de uranio de Irán es una preocupación continua para la junta de gobernadores del OIEA.

“Esperamos que al proporcionar la aclaración estemos proporcionando un incentivo para la claridad, un incentivo para una solución pacífica y una solución diplomática”, afirmó Grossi en El Cairo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió con el presidente egipcio Abdel Fatá el-Sisi y el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, aunque no estaba claro si Araghchi se reuniría directamente con Grossi. Los dos hablaron por teléfono el domingo temprano.

Araghchi escribió en la aplicación de mensajería Telegram que destacó la “cooperación continua” de Irán cuando habló con Grossi.

El informe confidencial del OIEA, que fue visto por The Associated Press el sábado, emitió una severa advertencia, diciendo que Irán es ahora “el único estado no poseedor de armas nucleares que produce tal material”, algo que la agencia calificó de “seria preocupación”.

El liderazgo iraní cree que el informe del OIEA está políticamente motivado por las esperanzas de Grossi de convertirse en secretario general de la ONU.

Mohammad Eslami, jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, dijo a la agencia de noticias oficial IRNA el domingo por la noche que Grossi está intentando atraer los votos de varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU con el informe.

“Básicamente ha elegido una actitud política, y esta actitud política ha llevado a que el entorno sea más político que técnico”, expresó Eslami.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, quien está mediando en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, visitó Teherán el sábado para presentar la última propuesta de Estados Unidos para las conversaciones en curso. Araghchi escribió en Telegram que Irán está examinando la propuesta y elaborando una respuesta.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán son un intento de limitar el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de algunas de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a la República Islámica.

La quinta ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán concluyó en Roma la semana pasada con “algunos pero no concluyentes progresos”, aseveró al-Busaidi en ese momento.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán publicó una respuesta detallada el domingo, que rechazó muchos de los hallazgos del informe.

Kazem Gharibabadi señaló que de las 682 inspecciones del OIEA en 32 estados, 493 se llevaron a cabo solo en Irán.

“Mientras las actividades nucleares de un país estén bajo la supervisión del OIEA, no hay motivo de preocupación”, manifestó. “La República Islámica de Irán no está persiguiendo armas nucleares ni posee materiales o actividades nucleares no declaradas”.

El informe del OIEA indicó que Irán, al 17 de mayo, había acumulado 408,6 kilogramos (900,8 libras) de uranio enriquecido hasta un 60%. Eso representa un aumento de casi el 50% desde el último informe del OIEA en febrero. El material enriquecido al 60% está a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Lidman reportó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

