Irán y el OIEA reanudarán cooperación bajo acuerdo respaldado por Egipto

EL CAIRO (AP) — Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica firmaron un acuerdo el martes en El Cairo para allanar el camino hacia la reanudación de la cooperación, incluyendo formas de relanzar las inspecciones de las instalaciones nucleares de Irán.

El anuncio siguió a una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, su homólogo iraní Abbas Araghchi y el director general del OIEA Rafael Grossi.

La reunión se produjo en un momento delicado, ya que Francia, Alemania y el Reino Unido comenzaron el 28 de agosto el proceso de reimposición de sanciones a Irán por lo que han considerado incumplimiento de un acuerdo de 2015 destinado a evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

El 2 de julio, el presidente iraní Masoud Pezeshkian firmó una ley adoptada por el parlamento que suspende toda cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU. Esto siguió a la guerra de 12 días de Israel con Irán en junio, durante la cual Israel y Estados Unidos atacaron sitios nucleares iraníes.

El único sitio inspeccionado por el OIEA desde la guerra ha sido la Planta de Energía Nuclear de Bushehr, que opera con asistencia técnica rusa. Los inspectores observaron un procedimiento de reemplazo de combustible en la planta durante dos días a partir del 27 de agosto.

Los inspectores no han podido verificar las reservas de material de casi nivel bélico por parte de Irán desde el inicio de la guerra el 13 de junio, lo que el organismo describió como "un asunto de seria preocupación".

Egipto ha estado ayudando a fortalecer la cooperación entre Irán y la agencia.

El mes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que las conversaciones entre su país y la agencia serían "técnicas" y "complicadas".

Las relaciones entre ambos se habían deteriorado después de una guerra aérea de 12 días librada por Israel y Estados Unidos en junio, en que instalaciones nucleares iraníes fueron bombardeadas. La junta del OIEA dijo el 12 de junio que Irán había violado sus obligaciones de no proliferación, un día antes de los ataques aéreos israelíes que desencadenaron la guerra.

________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de seguridad en temas nucleares de la Carnegie Corporation of New York y de la Outrider Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.