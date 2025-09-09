LA NACION

Irán y el organismo de control nuclear de la ONU llegan a un acuerdo de cooperación

DUBÁI, 9 sep (Reuters) -

Irán y el OIEA, organismo de control nuclear de la ONU, han llegado a un entendimiento sobre la reanudación de la cooperación, dijo el martes en un comunicado el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, quien advirtió de que la aplicación de las sanciones de la ONU a Irán supondría el fin de las "medidas prácticas" previstas en el acuerdo.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) no ha tenido acceso a las instalaciones nucleares clave de Irán desde que Estados Unidos e Israel las bombardearon en junio.

Tras los ataques, Irán aprobó una ley por la que suspendía la cooperación con el OIEA y establecía que cualquier inspección debía ser aprobada por su Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

"He celebrado la última ronda de negociaciones para ultimar un acuerdo sobre cómo aplicar las obligaciones de Irán en materia de salvaguardias a la luz de los acontecimientos derivados de las acciones ilegales contra las instalaciones nucleares iraníes, y hemos logrado finalizarlo", dijo Araqchi en el comunicado difundido por los medios estatales.

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, describió el acuerdo como "un paso importante en la dirección correcta", en una publicación en X el martes. (Reporte de Elwely Elwelly y Francois Murphy; edición en español de Javier López de Lérida)

