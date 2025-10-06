Irán y Francia ven progresos en el acuerdo de intercambio de prisioneros

DUBÁI/PARÍS, 6 oct (Reuters) - Irán y Francia dijeron el lunes que las conversaciones sobre la liberación de dos ciudadanos franceses retenidos en Irán a cambio de un ciudadano iraní detenido por Francia estaban progresando.

Irán mantiene retenidos a Cecile Kohler y a su pareja Jacques Paris desde 2022. Un ciclista franco-alemán de 18 años, Lennart Monterlos, también está retenido en Irán tras su detención en junio.

Francia ha acusado repetidamente a Irán de retener a Kohler y Paris arbitrariamente, manteniéndolos en condiciones parecidas a la tortura en la prisión de Evin de Teherán y no permitiendo una protección consular adecuada. La República Islámica niega las acusaciones.

A mediados de septiembre, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, sugirió que los ciudadanos franceses podrían ser canjeados por Mahdieh Esfandiari, iraní residente en la ciudad francesa de Lyon que fue detenida este año por publicar mensajes antiisraelíes en las redes sociales.

"La decisión relativa a la liberación de estas dos personas y de la Sra. Esfandiari está siendo revisada actualmente por las autoridades competentes", declaró el lunes en rueda de prensa el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

"Esperamos que, una vez concluidos los procedimientos necesarios, esto ocurra pronto".

El ministro saliente de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, declaró el lunes a la radio France Inter que "tenemos sólidas perspectivas de poder traerlos de vuelta en las próximas semanas".

Y añadió que "seguimos plenamente movilizados y exigimos su liberación inmediata e incondicional".

Francia retiró en septiembre su demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Irán por violar el derecho a la protección consular de sus ciudadanos, una medida que indicaba que se había avanzado en los esfuerzos por alcanzar un acuerdo.

La demanda ante la CIJ o Corte Internacional de Justicia se consideraba un intento de presionar a Irán por la detención de sus ciudadanos. Irán ha acusado a ambos de espiar para el servicio de inteligencia israelí Mossad. (Reporte de Dubai Newsroom y John Irish en París, edición de Gareth Jones y Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)