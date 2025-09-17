Irán y ministros europeos avanzan poco pese a inminentes sanciones en ONU: diplomáticos

(Cambia redacción tras reunión y agrega firma de autores)

Por John Irish y Parisa Hafezi

PARÍS/DUBÁI, 17 sep (Reuters) -

Ministros iraníes y europeos lograron escasos avances el miércoles en las conversaciones encaminadas a evitar que a fines de este mes se vuelvan a imponer sanciones internacionales a Teherán por su programa nuclear, dijeron dos diplomáticos europeos y uno iraní.

Gran Bretaña, Francia y Alemania, el llamado E3, iniciaron a finales de agosto un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU. Establecieron condiciones para que Teherán las cumpla durante septiembre con el fin de convencerles de que retrasen el "mecanismo de reimposición".

La oferta del E3 de aplazar la retirada de las sanciones hasta seis meses para permitir unas negociaciones serias está condicionada a que Irán restablezca el acceso de los inspectores nucleares de la ONU -que también intentarían dar cuenta de las grandes reservas de uranio enriquecido de Irán- y a que entable conversaciones con Estados Unidos.

La situación de las reservas de uranio enriquecido de Irán se desconoce desde que Israel y Estados Unidos bombardearon las instalaciones nucleares iraníes en junio.

La conversación telefónica del miércoles entre los ministros de Asuntos Exteriores del E3, el responsable de Política Exterior de la Unión Europea y su par iraní se dio tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre la reanudación de la cooperación, incluida, en principio, la inspección de instalaciones nucleares.

Varios diplomáticos occidentales han dicho, sin embargo, que el acuerdo no es lo suficientemente detallado, no establece un calendario y deja la puerta abierta a que Irán siga dando evasivas.

Tampoco ha habido indicios de que Irán esté dispuesto a reanudar las conversaciones con Washington.

Irán afirma que aún está perfeccionando su colaboración con el OIEA.

En la conversación, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, expresó su voluntad de alcanzar una solución "justa y equilibrada", según un comunicado de los medios estatales iraníes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania afirmó en X que el E3 había "subrayado que Irán aún no ha tomado las medidas razonables y precisas necesarias para alcanzar una prórroga de la resolución 2231", y añadió que se volverían a imponer sanciones a menos que haya "medidas concretas en los próximos días". (Información de la Redacción de Dubái y de John Irish y Dominique Vidalon en París; edición de Timothy Heritage; edición en español de Paula Villalba)