Irán y su participación en la Copa del Mundo

2 mar (Reuters) -

La participación de Irán en el Mundial de este año ha sido puesta en duda después de que Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo junto a México y Canadá, lanzara ataques aéreos conjuntos contra el país junto con Israel el fin de semana.

¿POR QUÉ HAY DUDAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE IRÁN EN EL MUNDIAL?

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, afirmó que la crueldad de los ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes no augura nada bueno para la Copa del Mundo.

Sin llegar a hablar de boicot, Taj dijo que los altos cargos deportivos iraníes evaluarían la situación antes de decidir si se debía tomar alguna medida.

Ningún funcionario iraní se ha pronunciado públicamente sobre la retirada del país del torneo.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE CELEBRARÁ LA COPA DEL MUNDO?

El torneo será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Irán se aseguró su participación en su cuarta Copa del Mundo consecutiva al ganar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación asiática el año pasado.

En el sorteo de diciembre, los iraníes quedaron encuadrados en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres partidos de este grupo están programados para disputarse en Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

¿QUÉ PASARÍA SI IRÁN SE RETIRARA DEL MUNDIAL?

En la era moderna, ningún equipo que ya se haya clasificado ha dejado de participar en una Copa del Mundo.

El caso más parecido se produjo antes de la Eurocopa de 1992, cuando Yugoslavia se vio envuelta en una sangrienta guerra civil que acabó provocando la desintegración del país.

Las Naciones Unidas impusieron sanciones a Yugoslavia, lo que provocó que la FIFA y la UEFA suspendieran al país de las competiciones futbolísticas antes del torneo.

Fue sustituido por Dinamarca, que había quedado segunda detrás de Yugoslavia en su grupo de clasificación y que acabó ganando el trofeo.

Para mantener el cupo completo de 48 equipos en la Copa del Mundo, es casi seguro que Irán sería sustituido si se retirara del torneo.

La FIFA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre sus planes de contingencia.

¿QUIÉN SUSTITUIRÍA A IRÁN SI SE RETIRARA?

La Confederación Asiática de Fútbol, que no respondió a una solicitud de comentarios sobre la posibilidad de que Irán se retirara, esperaría que el equipo sustituto procediera de su región.

Los Emiratos Árabes Unidos terminaron terceros, por detrás de Irán y Uzbekistán, que se clasificaron automáticamente, en el Grupo A de la tercera ronda de la fase de clasificación asiática, pero se quedaron fuera de la cuarta ronda y fueron derrotados por Irak en la repesca de la quinta ronda.

Los iraquíes son favoritos para vencer a Bolivia o Surinam en la repesca intercontinental que se disputará en México a finales de este mes y convertirse en el noveno equipo asiático en clasificarse al torneo.

Si no lo consiguen, Irak quedaría en lugar de Emiratos Árabes Unidos como el sustituto más probable en caso de que Irán se retirara.

¿HA HABIDO PROBLEMAS POLÍTICOS ANTERIORES CON LA SELECCIÓN DE IRÁN?

Irán fue suspendido por la FIFA de todo el fútbol internacional en noviembre de 2006 debido a la "interferencia del Gobierno en asuntos futbolísticos". La prohibición se levantó al mes siguiente, tras las conversaciones con el entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter.

Los grupos opuestos al Gobierno iraní han pedido con frecuencia a la FIFA que excluya a Irán de la Copa del Mundo, señalando la influencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el deporte.

En las dos últimas Copas del Mundo, la prohibición casi total de que las aficionadas entren en los estadios de fútbol en Irán ha sido el centro de las campañas que piden que se expulse al país del torneo.

Bajo la presidencia de Gianni Infantino, la FIFA ha preferido una política de compromiso personal con el Gobierno iraní y el organismo ha anunciado algunos éxitos con la flexibilización de la política de acceso a los estadios en algunos partidos.

Aunque la FIFA confía en que la Copa del Mundo se desarrollará sin problemas, los aficionados residentes en Irán no podrán entrar en Estados Unidos en virtud de un decreto firmado por el presidente Donald Trump el año pasado.

Según Trump, el decreto tenía como objetivo proteger a Estados Unidos de "terroristas extranjeros".

Si finalmente juegan, Irán puede estar seguro de contar con el apoyo incondicional de alrededor de un millón de estadounidenses de ascendencia iraní.

¿SE HAN ENFRENTADO IRÁN Y EEUU ALGUNA VEZ?

Irán y Estados Unidos se han enfrentado dos veces en la Copa del Mundo.

En el Mundial de 1998 Irán ganó 2-1 después de que los jugadores intercambiaran flores y regalos antes del pitazo inicial. Hace cuatro años, en Qatar, Estados Unidos ganó 1-0 y pasó a octavos de final.

Se enfrentarían en la primera fase eliminatoria de la edición de 2026 si ambos terminaran segundos en sus respectivos grupos. (Escrito por Nick Mulvenney, reporte adicional de Shrivathsa Sridhar. Editado en español por Javier Leira)