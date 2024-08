Irán y sus aliados preparan una respuesta coordinada, pero moderada contra Israel

Tras los bombardeos contra Hamás y Hezbolá, Irán y las formaciones aliadas a Teherán en Oriente Medio buscan una respuesta coordinada contra Israel, aunque los expertos creen que será moderada para evitar una conflagración regional de la guerra en Gaza.

Una cita en Teherán reunió el miércoles a responsables iraníes y representantes de formaciones aliadas en la región, con el objetivo de acordar una posición conjunta, indicó una fuente cercana al Hezbolá libanés, que pidió el anonimato.

"Se mencionaron dos escenarios, una respuesta simultánea de Irán y sus aliados o una respuesta escalonada de cada parte", añadió esta fuente.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamanei, prometió el miércoles asestar un "duro castigo" a Israel, acusado de haber matado en Teherán al jefe del movimiento islamista palestino Hamás, Ismail Haniyeh, ese mismo día.

El jefe del Hezbolá, Hasán Nasralá, anunció por su parte el jueves que será "inevitable" responder al bombardeo israelí que mató el martes a Fuad Shukr, el jefe militar de la formación, en un suburbio del sur de Beirut.

Israel "cruzó líneas rojas", insistió Nasralá, durante un discurso en los funerales del alto cargo.

Hamás prometió también vengar a su jefe. Los palestinos perseguirán "a Israel hasta arrancarlo de la tierra de Palestina", advirtió el jefe de relaciones exteriores de Hamás, Khalil Al Hayya, durante los funerales de Haniyeh el jueves en Teherán.

- Coordinación táctica -

"Es muy probable que la respuesta sea coordenada (...) entre los actores de la resistencia", consideró la analista Amal Saad, experta del Hezbolá.

"Lo que se produjo permitirá reforzar considerablemente la coordinación táctica entre Irán, el Hezbolá, los hutíes, la movilización popular iraquí, Hamás y la Yihad Islámica" palestina, enumeró.

Los aliados de la República Islámica, incluido Hamás y el Hezbolá, forman parte de lo que Teherán califica de "eje de resistencia" frente a Israel.

En Irak, un dirigente de la Resistencia islámica, una nebulosa de movimientos iraquíes pro-Irán, indicó a AFP que la opción más probable es que "Irán lance, junto a formaciones de Irak, Yemen y Siria, una respuesta contra objetivos militares israelíes".

Según este representante, que pidió el anonimato, "el Hezbolá podría a continuación golpear objetivos civiles", en respuesta al bombardeo que apuntó contra su comandante militar, en el que también murieron cinco civiles.

En los últimos meses, la "Resistencia islámica en Irak" afirmó haber apuntado contra Israel con bombardeos de drones y cohetes.

Los rebeldes hutíes de Yemen, a su vez, lanzan desde noviembre ataques contra buques que consideran vinculados a Israel en el mar Rojo, en "apoyo" a los palestinos en la Franja de Gaza. También dispararon misiles contra ciudades israelíes.

- ¿Sin guerra? -

Los analistas creen que la respuesta de Irán y de sus aliados será moderada porque buscan evitar una guerra regional.

"Irán y Hezbolá no querrán entrar en el juego de Netanyahu y darle el cebo o los pretextos que necesita para arrastrar a Estados Unidos a una guerra", afirmó Amal Saad.

"Intentarán evitar una guerra al tiempo que disuaden firmemente a Israel", añadió.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llamó el jueves a "todas las partes" en Oriente Medio a una desescalada para evitar una conflagración.

Para el politólogo y experto en relaciones internacionales Ahmad Zeidabadi, "se espera una respuesta más fuerte" que la del 13 de abril por parte de Irán.

Teherán lanzó ese día un inédito ataque con drones y miles sobre el territorio israelí, en respuesta a un bombardeo contra el consulado iraní en Damasco el 1 de abril, atribuido a Israel.

Pero en ese momento, las autoridades iraníes se tomaron la molestia de advertir a Estados Unidos de la respuesta, a través de la embajada de Suiza en Teherán.

"Una repetición de la anterior operación no tendrá mucho sentido, porque los misiles y los drones no alcanzaron las zonas sensibles y no tuvieron efecto disuasorio", explicó el experto iraní.

El politólogo descartó sin embargo la posibilidad de una "guerra generalizada, total e incontrolable".

"Lo único que cuenta para Irán es la supervivencia del régimen, igual que para Hezbolá", explicó Rodger Shanahan, analista especializado en Oriente Próximo.

"Irán ejercerá una fuerte presión sobre los israelíes en nombre de los palestinos, pero no se arriesgará a una amenaza existencial", subrayó.

