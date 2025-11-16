Irán ya no enriquece uranio en ningún sitio de su territorio, dice su canciller

TEHERÁN (AP) — El ministro de Relaciones Exteriores de Irán indicó el domingo que Teherán ya no está enriqueciendo uranio en ningún sitio del país.

Al recibir una pregunta de un periodista de The Associated Press de visita en Irán, el canciller Abbas Araghchi ofreció la respuesta más directa del gobierno iraní hasta ahora respecto a su programa nuclear tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos a sus sitios de enriquecimiento en junio.

"No hay enriquecimiento nuclear no declarado en Irán. Todas nuestras instalaciones están bajo las salvaguardas y el monitoreo" del Organismo Internacional de Energía Atómica, afirmó Araghchi. "No hay enriquecimiento en este momento porque nuestras instalaciones —nuestras instalaciones de enriquecimiento— han sido atacadas".

Cuando se le preguntó qué se necesitaría para que Irán continúe las negociaciones con Estados Unidos y otros, Araghchi respondió que el mensaje de Teherán sobre su programa nuclear sigue siendo "claro".

"El derecho de Irán al enriquecimiento, para el uso pacífico de la tecnología nuclear, incluido el enriquecimiento, es innegable", continuó el ministro de Relaciones Exteriores. "Tenemos este derecho y continuamos ejerciéndolo, y esperamos que la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, reconozcan nuestros derechos y entiendan que este es un derecho inalienable de Irán y nunca renunciaríamos a nuestros derechos".

El gobierno iraní emitió una visa de tres días para el reportero de la AP con el fin de que pudiera asistir a una cumbre junto a otros periodistas de importantes medios británicos y otros medios de comunicación.

El Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de Irán, afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores del país, organizó la cumbre. Titulada "El derecho internacional bajo asalto: agresión y autodefensa", la conferencia incluyó ponencias de analistas políticos iraníes que ofrecieron el punto de vista de Teherán sobre la guerra de 12 días en junio. Muchos de estos análisis se basaron en las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien elogió a Israel por haber hecho el "trabajo sucio" al lanzar el ataque.

"La respuesta defensiva de Irán fue notable, inspiradora, histórica y, sobre todo, pura", escribió Mohammad Kazem Sajjadpour, profesor de relaciones internacionales. "¿Cómo se pueden comparar las acciones reprobables de Israel con las acciones nobles y limpias de la nación iraní?".

Imágenes de niños muertos a manos de Israel durante la guerra fueron colocadas en el pasillo exterior de la cumbre, que se llevó a cabo en el Edificio General Mártir Qassem Soleimani, nombrado en honor al líder expedicionario de la Guardia Revolucionaria asesinado por un dron estadounidense en 2020.

Pero Irán se encuentra en un momento difícil después de la guerra. Israel diezmó los sistemas de defensa antiaérea del país, lo que en potencia deja la puerta abierta a más ataques aéreos en un momento en que las tensiones sobre el programa nuclear de Teherán siguen elevadas. Mientras tanto, las presiones económicas y el cambio social continúan representando un desafío para la teocracia chií de Irán, que hasta ahora ha evitado tomar decisiones sobre si hacer cumplir sus leyes obligatorias de uso del hiyab o aumentar el precio de la gasolina subsidiada por el gobierno, las cuales han provocado protestas a nivel nacional en el pasado.

The Associated Press recibe apoyo para la cobertura de seguridad nuclear de la Carnegie Corporation de Nueva York y la Outrider Foundation. La AP es la única responsable de todo el contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.