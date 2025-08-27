Irán/Australia.- Netanyahu aplaude la decisión de Australia de expulsar al embajador de Irán en Canberra

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido la decisión de Australia de expulsar al embajador de Irán en el país y ha dicho que "es un primer paso", después de que Canberra acusara a Teherán de estar detrás de varios ataques contra la comunidad judía en el país.

"Hace unos días, aparecí varias veces en los medios de comunicación australianos y critiqué la postura conciliadora del Gobierno australiano frente al antisemitismo", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha mostrado su "satisfacción" por la citada decisión de Canberra "después de que se revelara de que Irán estuvo detrás de dos incidentes antisemitas en el país".

"Este es un primer paso, y esperemos que no sea el último", ha manifestado el primer ministro de Israel, quien recientemente tildó de "débil" a su homólogo de Australia, Anthony Albanese, al que acusó de no actuar con suficiente contundencia frente al antisemitismo tras sus críticas contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y su anuncio de que Canberra reconocerá al Estado de Palestina.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, adelantó el martes que Teherán dará una "respuesta recíproca" a la decisión de Australia y rechazó las acusaciones de Canberra. "Esta acción contra Irán, que es una acción contra la diplomacia, busca compensar el pequeño nivel de críticas que Australia ha vertido contra el régimen sionista", sostuvo.

En esta línea, el jefe de la diplomacia de Irán, Abbas Araqchi, cargó contra la decisión australiana y esgrimió que a pesar de que no suele sumarse a la opinión de "criminales de guerra con órdenes de arresto", en referencia a Netanyahu, el primer ministro de Israel "tiene razón en una cosa": "El primer ministro de Australia, es de hecho, un 'político débil'".

Albanese anunció a primera hora del martes que el embajador iraní en Canberra, Ahmad Sadeghi, había sido declarado 'persona non grata' al considerar probado que el Gobierno de Irán está detrás de al menos dos ataques contra la comunidad judía en el país oceánico, incluido el incendio en diciembre del pasado año de una sinagoga cerca de Melbourne.