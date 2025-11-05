Irán/Francia.- AMP.- Liberados dos ciudadanos franceses detenidos hace tres años en Irán por espionaje

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este martes la liberación de dos ciudadanos franceses que llevaban tres años detenidos en Irán con cargos de espionaje, en medio de las conversaciones de las últimas semanas entre los gobiernos de ambos países para su excarcelación. "¡Un inmenso alivio! Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos durante tres años en Irán, fueron liberados de la prisión de Evin y se dirigen a la Embajada francesa en Teherán", anunció el mandatario a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X. Macron, que celebró este primer paso, sostuvo que "el diálogo continúa para facilitar el regreso de Kohler y Paris a Francia lo antes posible". "Trabajamos incansablemente en ello y quiero agradecer a nuestra Embajada y a todos los servicios gubernamentales su labor", añadió. Posteriormente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, explicó que los dos franceses "llevaban un tiempo en prisión por cometer delitos contra la seguridad" y "fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez del caso". "Estarán bajo vigilancia hasta la próxima fase judicial", indicó a través de su canal de Telegram la cartera diplomática. Las autoridades de Francia reclamaron en numerosas ocasiones a Teherán que liberara a los detenidos en territorio iraní y denunciaron que las acusaciones en su contra son infundadas, mientras que Teherán dijo no jugar papel alguno y defendió la independencia del aparato judicial del país centroasiático. Esta medida llega días después de que París diera libertad "condicional" a una ciudadana iraní, Mahdié Esfandiari, profesora universitaria de 35 años y residente en Lyon desde hace ocho años, que había estado detenida durante más de siete meses por apología del terrorismo a través de redes sociales.