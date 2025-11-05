Irán/Francia.- Irán afirma que los dos franceses liberados de prisión recibieron una "clemencia islámica"

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha asegurado este miércoles que los dos ciudadanos franceses liberados el martes, detenidos en 2022 y posteriormente condenados por cargos de espionaje, han sido excarcelados por "clemencia islámica", en el marco de un acuerdo con Francia que supone además la liberación de una iraní que estaba en una prisión francesa.

"Los dos ciudadanos (franceses) fueron condenados por espionaje y han recibido una clemencia islámica", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha resaltado que la iraní detenida en Francia, Mahdié Esfandiari, se encuentra ya en la Embajada de Irán en París".

Así, ha resaltado que la mujer, durante más de siete meses por "apología del terrorismo" a través de redes sociales por unos mensajes sobre los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, "volverá al país una vez que los procedimientos judiciales hayan terminado", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

La liberación de los dos ciudadanos franceses, Cécile Kohler y Jacques Paris, fue confirmada el martes por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien celebró "este primer paso" y sostuvo que "el diálogo continúa para facilitar el regreso de Kohler y Paris a Francia "lo antes posible", dado que aún están en la legación francesa en Teherán.

Ambos fueron condenados a mediados de octubre a largas penas de cárcel por trabajar para los servicios de Inteligencia de Francia y por llevar a cabo labores de espionaje para Francia e Israel, una sentencia dictada cerca de una semana después de que el Gobierno de Irán desvelara conversaciones en marcha con Francia para este intercambio de presos.

Las autoridades de Francia reclamaron en numerosas ocasiones a Teherán que liberara a los detenidos en territorio iraní y denunciaron que las acusaciones en su contra son infundadas, mientras que Teherán dijo no jugar papel alguno y defendió la independencia del aparato judicial del país centroasiático.