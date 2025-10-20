Irán/Francia.- Irán considera que hay "la voluntad necesaria" para un intercambio de presos con Francia

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que Teherán y París tienen "la voluntad necesaria" para cerrar un acuerdo de intercambio de prisioneros, después de que un tribunal iraní condenara la semana pasada a penas de cárcel a dos franceses detenidos en 2022 por cargos de espionaje a favor de Francia e Israel.

"Estamos siguiendo este tema con seriedad y ambas partes tienen la voluntad necesaria como para resolver el problema", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, tras ser preguntado sobre un posible acuerdo con Francia, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Un tribunal iraní condenó el 14 de octubre a dos ciudadanos franceses detenidos en 2022 y acusados de llevar a cabo labores de espionaje, un proceso en el que aún cabe apelación, días después de que Teherán apuntara a la posibilidad de un acuerdo con París para la liberación de Cécile Kohler y Jacques Paris, arrestados en marzo de dicho año a cambio de una iraní arrestada en el país europeo supuestamente por publicar mensajes "promoviendo el terrorismo" en redes sociales por sus críticas a Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Las autoridades de Francia han reclamado en numerosas ocasiones a Irán que libere a estas personas y han denunciado que las acusaciones contra ellos son infundadas, mientras que Teherán ha dicho no jugar papel alguno y ha defendido la independencia del aparato judicial del país centroasiático.

Irán puso en libertad el 8 de octubre al turista franco-alemán de 18 años Lennart Monterlos, que fue detenido en Irán el pasado mes de junio cuando realizaba un viaje en bicicleta, un día después de que un tribunal lo absolviera de cargos de espionaje tras ser arrestado durante los doce días de conflicto con Israel tras la ofensiva del Ejército israelí contra Irán.