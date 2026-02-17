Iraníes corean consignas contra el líder supremo en homenajes a manifestantes muertos

Iraníes corearon consignas contra el líder de la república islámica el martes mientras se reunían para conmemorar a los manifestantes muertos en la represión de protestas nacionales que, según grupos de derechos humanos, dejaron miles de fallecidos, de acuerdo con videos verificados por AFP.

Las autoridades clericales del país también organizaron una ceremonia en la capital, Teherán, para marcar el cuadragésimo día desde las muertes ocurridas en el punto álgido de las protestas, el 8 y 9 de enero, en consonancia con la tradición chiita de duelo.

Las autoridades reconocen que más de 3.000 personas murieron durante los disturbios, pero atribuyen la violencia a "actos terroristas", mientras que organizaciones de derechos humanos sostienen que fueron muchos miles más los fallecidos, abatidos por las fuerzas de seguridad en una violenta represión.

Las protestas, desencadenadas ante el aumento del costo de vida disminuyeron tras la represión.

Sin embargo, en los últimos días, iraníes han coreado consignas desde la relativa seguridad de sus casas y azoteas por la noche.

El martes, videos verificados por AFP mostraron a multitudes reunidas en memoriales para algunos de los fallecidos, volviendo a gritar consignas contra el gobierno teocrático instaurado tras la Revolución Islámica de 1979 en Irán.

En grabaciones difundidas en redes sociales, una multitud en Abadán, en el oeste de Irán, sostiene flores y fotografías conmemorativas de un joven mientras grita consignas como "muerte a Jamenei", en referencia al líder supremo Ali Jamenei, y "larga vida al sah", en apoyo a la monarquía derrocada.

Otro video de la misma ciudad muestra a personas corriendo presas del pánico tras escucharse disparos, aunque no quedó claro de inmediato si se trataba de fuego real.

En la ciudad nororiental de Mashhad, una multitud en la calle coreaba "Una persona asesinada, miles lo respaldan", según otro video verificado.

También se registraron concentraciones en otras partes del país, de acuerdo con imágenes difundidas por grupos de derechos humanos.