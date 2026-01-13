Iraníes pueden hacer llamadas al extranjero, se mantiene el corte de internet

La conexión telefónica internacional se ha reanudado este martes con Irán, constató un periodista de la AFP, pero el país sigue sin acceso a internet debido, según el gobierno iraní, a "operaciones terroristas" durante las protestas.

Defensores de los derechos humanos han acusado a la República Islámica de cortar el acceso a internet para ocultar la represión que, según ellos, ha causado cientos de muertos, o incluso más.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

El país está sin acceso a internet desde el 8 de enero, es decir desde hace más de 108 horas, según la oenegé Netblocks.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró este martes al canal Al Jazeera que el apagón fue ordenado por presuntas "operaciones terroristas" durante las protestas, que suponen un gran desafío para el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

"El gobierno dialogaba con los manifestantes. Internet se cortó sólo después de que nos viéramos enfrentados a operaciones terroristas y constatáramos que las órdenes venían del extranjero", afirmó el ministro.

Desde el viernes los iraníes tampoco podían llamar por teléfono al extranjero pero este martes se ha restablecido la conexión telefónica, constató un corresponsal de la AFP.

La represión de estas protestas desató un ola de condenas y de indignación a nivel internacional.