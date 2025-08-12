Irán/Israel: La Policía iraní detuvo a 21.000 sospechosos durante la guerra de 12 días con Israel en junio

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Irán ha anunciado este martes que detuvo a alrededor de 21.000 sospechosos durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán el pasado mes de junio, que dejó más de 1000 muertos en territorio iraní y cerca de una treintena en territorio israelí.

El portavoz de la Policía, el general de brigada Montazer al-Mahdi, ha señalado en una rueda de prensa que las detenciones se han producido gracias a un aumento de las llamadas telefónicas civiles, si bien no ha detallado los motivos de los arrestos.

Asimismo, ha informado de que se han detectado más de 5700 casos de delitos cibernéticos, por lo que el ciberespacio fue "un frente importante de batalla" durante el conflicto con Israel el pasado mes de junio, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.