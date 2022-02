Iraola: "Ahora me preocupan más los resultados que el juego"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, reconoció que está "preocupado" por la racha negativa de su equipo tras perder con el Real Madrid este sábado (0-1), por quinta jornada consecutiva, y aseguró que prefiere lograr "resultados" que buen juego.

"Ellos han tenido el acierto que no hemos tenido nosotros. En el f√ļtbol para sumar tienes que acertar en las √°reas y nosotros en ataque no hemos sumado. Hemos planteado un partido con un bloque bajo y el trabajo del equipo ha sido muy bueno. Hemos seguido llegando, sobre todo por fuera, y hemos tenido ocasiones, justo antes de su gol. Pero hoy no hemos acertado en ataque y evidentemente juegas contra el Real Madrid y asumes que ellos van a llegar. Ellos lo hicieron, nosotros, no", dijo.

"Habl√°bamos en la previa que fuera de casa nos meten el 1-0 con uno menos en el campo, por detalles que no son estrictamente del juego, pero si estuvi√©ramos 11 contra 11 lo mismo no te hacen ese gol. En estos dos √ļltimos partidos hemos hecho m√°s cosas positivas que negativas pero nos vamos sin sumar. Tenemos que saber cu√°ndo parar el partido y cu√°ndo darle m√°s ritmo", lament√≥ Iraola.

Preguntado por la titularidad de Mario Su√°rez y Beb√©, el t√©cnico del Rayo dijo que fue "una decisi√≥n t√©cnica". "Estaban todos en buenas condiciones para este partido. El √ļnico que no llegaba era Kevin Rodrigues, pero hoy nos encajaban Mario y Beb√© y de ah√≠ viene que hayan iniciado. Y √ďscar Valent√≠n tiene una buena leche, tiene la marca de los tacos en la tibia, no creo que le haya pillado el tobillo. Eso suele tener mejor diagn√≥stico que si hubiera sido un poco m√°s abajo", a√Īadi√≥.

Sobre la amarilla a Casemiro, el preparador rayista afirmó que "hay diferentes criterios". "A veces te echan por nada y otras, no. Supongo que el VAR habrá decidido que no es roja. No sé cómo funciona, nos explican cosas pero igual es que al haber tocado Casemiro... no sé el criterio, pero fuerza excesiva tenía, que es otro de los criterios. Repito, no sé por qué entra unas veces y otras, no".

Sobre el futuro del Rayo, Irola indicó que "evidentemente" le "preocupa". "Ahora en la segunda vuelta me preocupan más los resultados que el juego. Ahora tenemos que rentabilizar ese estilo de juego de mejor manera. Hoy se nos ha ido en el 83' y todo ese esfuerzo y trabajo se escapa y a efectos clasificatorios vale cero", subrayó.

"¬ŅFalcao? No es un tema del partido, ni de un jugador puntual. A nivel global nos est√° costando hacer gol y el n√ļmero de llegadas y remates que hacemos no es inferior al de la primera vuelta, pero no estamos haciendo gol. Nos est√° costando eso y poder reflejar en el marcador cuando le haces da√Īo al contrario", finaliz√≥.