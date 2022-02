Iraola: "Lo de favoritos se lo han ganado por la trayectoria que llevan toda la temporada"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, entreg√≥ la vitola de favorito al Betis para la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey, que arranca este mi√©rcoles (21 horas), porque "se lo han ganado por la trayectoria que llevan toda la temporada", aunque asegur√≥ que tendr√°n sus opciones de "hacer da√Īo" al conjunto andaluz en el choque de ida que se disputa en el estadio de Vallecas.

"Espero un Betis como el que llevamos viendo toda la temporada. Un equipo que juega muy bien al f√ļtbol, que quiere someter al rival, sobre todo en el apartado ofensivo, con nombres diferenciales y capacidad para hacer goles", manifest√≥ Iraola en rueda de prensa.

"Desde que jugamos aquí en Liga, que no hace tanto, han hecho cuatro goles en Anoeta, cuatro al Alavés, en el campo del Espanyol... es un equipo que tiene facilidad en ataque y laterales muy ofensivos, llegan, como Carvalho. Al final, sobre todo a nivel ofensivo tienen mucho nombres", destacó el técnico rayista.

"¬ŅBetis favorito? Lo de favoritos se lo han ganado por la trayectoria que llevan toda la temporada. Esto al final es una competici√≥n distinta y al final solo quedan cuatro equipos, nosotros somos uno de ellos y estoy convencido de que vamos a tener opciones y que vamos a poder hacerles da√Īo tambi√©n", reivindic√≥.

Además, Iraola recordó que los antecedentes no son del todo malos pese a los resultados. "Los otros partidos que hemos jugado contra ellos, a pesar de empatar uno y perder otro, creo que el equipo ha dado la cara y han sido equilibrados, con alternativas para ellos y nosotros. Haciendo un buen partido, a ver si podemos tener más acierto que ellos", deseó.

Preguntado por las bajas y el desgaste físico de sus jugadores, el técnico franjirrojo dijo que "lo no previsto fue el tema de la lesión de Unai López nada más empezar". "Tuvo que salir Trejo, pero no creo que tenga influencia en el partido. A nivel físico el equipo va a estar bien y el Betis también, pueden ser otro tipo de cosas, no creo que sea tema piernas. Somos dos equipos que creo que estamos bien en ese sentido", indicó.

"Unai López no va a llegar seguro porque se ha lesionado hace nada. Fran García lo veo también bastante complicado que pueda estar, aunque no lo descarto por ser Fran y estoy convencido de que hará todo lo posible, pero me parece complicado, la verdad", desveló.

Preguntado si prefiere ganar o acabar con la porter√≠a a cero, Iraola no tuvo dudas. "Si me das a elegir, prefiero ganar. Eso es as√≠, y m√°s con el cambio de normativa que han tomado este a√Īo. Ya no se premia tanto el gol fuera de casa. Ahora se trata de ganar, de meter m√°s goles que ellos. No se trata de irte con porter√≠a a cero. Tenemos que intentar ganar el partido, sea con el marcador que sea, e intentar ponernos en ventaja y si no es as√≠ tambi√©n queda un partido de vuelta, en el que se decidir√° la eliminatoria", sentenci√≥.

Adem√°s subray√≥ la ilusi√≥n del aficionado rayista que "puede sentir algo parecido" a lo que sienten los futbolistas: "un poco de nervios, incertidumbre, alegr√≠a por haber estado aqu√≠ y ese punto de ilusi√≥n, porque aunque somos conscientes de que jugamos ante un buen rival, de alguna manera, con un porcentaje m√°s peque√Īo o m√°s grande, so√Īamos con eliminar al Betis y estoy convencido de que los aficionados tambi√©n se sientan as√≠", apunt√≥.

Por √ļltimo, preguntado si el partido es el m√°s importante de su carrera como t√©cnico, explic√≥ que "como mucho puede ser un empate". "El Rayo ya ha estado en semifinales y a m√≠ me ha tocado estar como jugador y entrenador. Est√° claro que es un partido muy importante, pero de todas formas siempre va a quedar la vuelta, que seguramente ser√° decisiva, a no ser que sea un resultado muy abultado", coment√≥.

"Es evidente que son partidos y eliminatorias que marcan la carrera de muchos jugadores y entrenadores, de todo el mundo. Tenemos que ser lo que hemos sido hasta ahora, durante la temporada, que no nos pueda la situación, que se vea el mismo Rayo que se está viendo hasta ahora, y si es así, puedes ganar o perder, pero nos iremos satisfechos", finalizó Iraola.