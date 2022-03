Iraola: "No tenemos que despreciar ningún punto para conseguir la salvación"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, aseguró que no deben "despreciar ningún punto" en su objetivo de "conseguir la salvación" antes de afrontar el derbi frente al Atlético de Madrid este sábado (21.00 horas) en el Wanda Metropolitano.

"Siempre es importante ganar y sacar buenos resultados, pero es cierto que cuando te viene un parón a todos nos gusta acabar con un buen resultado a un buen partido, porque se entrena mejor. Nos quedan once partidos y tenemos que disputarlos todos a tope. El Atlético de Madrid es el actual campeón y viene en una racha de resultados magnífica, al final ha ganado los cuatro últimos partidos de Liga y viene de eliminar al United en Old Trafford", recordó el técnico rayista.

"Es un equipo que fuera de casa está haciendo muchísimos goles y teniendo resultados muy positivos. También tenemos que competir contra este tipo de equipos, igual que lo hicimos el otro día con el Sevilla, porque nunca sabes dónde van a estar los puntos que te den el objetivo. Estamos en esa búsqueda de conseguir esos puntos para conseguir el objetivo y no tenemos que despreciar ningún punto y tenemos que pelear con el que nos toque, que en este caso es el Atlético de Madrid", dijo.

Preguntado por su rival, Iraola no cree que los colchoneros sean más vulnerables defensivamente que otras temporadas. "Encaja más, pero no porque haya cambiado o esté defendiendo peor. Creo que es el segundo equipo que más goles hace, llega cincuenta y tantos, los que más hacen fuera de casa. Al final esto es el equilibrio y le está saliendo en positivo", manifestó.

"El Atlético está consiguiendo fuera de casa victorias de nivel: El Sadar, el Villamarín, el otro día en Old Trafford... y ganando con cierta autoridad. Tienen muchas alternativas y un entrenador de élite. El otro día, no arrancan bien el partido y de repente hacen cuatro ajustes y pasan a dominar la situación. Nos esperamos un equipo muy bueno, que es lo que viene siendo el Atlético los últimos años. Tenemos que dar una versión muy buena para competir con el Atlético", añadió.

"Tenemos que competir bien, para nosotros es seguir la línea un poco que tuvimos contra el Sevilla. El Atlético no concede mucho, te obliga a defender bien. Al final tenemos que neutralizar un poco sus amenazas. Luego, lo que siempre decimos: El fútbol son las áreas. No cometer errores, o al menos no cometerlos de valor gol y darles opciones a nuestros delanteros para castigarles a ellos", recordó.

Sobre las bayas, Iraola comentó que "los lesionados son los mismos que la vez anterior: Unai, Esteban (Saveljich) y Falcao". "Respecto a Martín (Merquelanz) es un tema complejo. No esperamos en un futuro próximo contar con él. Ha empezado a hacer más cosas, pero es una lesión considerable y va poco a poco. No sé si vamos a poder contar con él esta temporada antes de que acabe. Hay que ir quemando etapas, pero no está cerca de estar con el grupo", desveló.

Por último, preguntado por el estado del césped, Iraola desconoce su estado "exactamente". "Los jardineros, LaLiga, nos han recomendado no entrenar ahí durante la semana e intentar que llegara de la mejor forma posible para este sábado porque nos interesa a todos. En marzo o abril los campos suelen ir a mejor, ya no hace tanto frío y en primavera se suelen poner bien y confío en que poco a poco podamos tener un césped en mejor estado", finalizó.