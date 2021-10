Iraola: "Nunca hemos renunciado a hacer el 2-0"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, se mostró muy contento tras haber vencido al FC Barcelona (1-0) en el estadio de Vallecas y destacó el orgullo de su equipo que "nunca renunció" a hacer el "2-0" pese a la entidad del rival.

"Tenemos que disfrutar esta victoria porque no se gana al Barcelona todos los días. Sabemos la dificultad de este tipo de partidos y estamos contentos por el espíritu que ha tenido el equipo. Los jugadores han hecho todo lo que estaba en sus manos. Destaco la actitud de todos y la ayuda de la gente que se nota un montón cuando no teníamos piernas", analizó Iraola en rueda de prensa.

"Hemos conseguido entre todos que no sea sencillo ganar en Vallecas. El ambiente ha sido increíble, es una ventaja muy, muy grande jugar como local", añadió el técnico franjirrojo, que no levanta los pies del suelo. "Sí, somos muy conscientes de nuestro objetivo (sigue siendo la salvación). Nos ha costado tanto estar en Primera División que queremos disfrutarlo y al final se disfruta compitiendo y sufriendo", dijo.

"Pero ese 'disfrutar' pasándolo mal y luego ganar es maravilloso. Tener 19 puntos ahora mismo es una gozada. Pero vendrán momentos complicados y esperemos también saber pasarlos", manifestó Iraola. "Lo he dicho siempre, no hay nada más bonito que jugar y ser futbolista. Aquí intentamos hacer nuestro trabajo pero los futbolistas son los que más sufren y los que más disfruten", apuntó quitándose méritos.

"Con el penalti se nos pasó por la cabeza que no ganábamos, pero creo que mientras aguantamos la presión alta, robamos en campo contrario y generamos ocasiones, nos fue bien. Tuvimos la sensación de hacer incluso el segundo gol", comentó Iraola, que lamentó el penalti en contra. "Es el sexto penalti, no llevamos tantos partidos, pero hoy por suerte por acierto de Dimitrievski no encajamos ese gol, y satisfecho por lo que hemos conseguido. Nunca hemos renunciado a hacer el 2-0", subrayó.

Además, el técnico del Rayo puso el acento en el arranque del choque. "Nuestro inicio de partido ha sido sensacional, les incomodamos mucho en situaciones ventajosas, ellos luego jugaron mejor, nos generaron córners y apaciguaron ese arranque. No es fácil pero queríamos aprovechar esos tramos de partido para hacerle daño a un rival como el Barça. He sentido alegría, eres consciente de la dificultad de ganar a estos equipos".

"Y además hacerlo en casa y que nos ha costado mucho jugar este tipo de partidos y disfrutarlos con los tuyos. Muchas veces no tienes premio haciendo el mismo trabajo, pero hoy sí. Nos hemos llevado el premio", finalizó el preparador del Rayo Vallecano.