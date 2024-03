Iraquí que quemó ejemplares del Corán en Suecia pedirá asilo en Noruega

ESTOCOLMO (AP) — Un iraquí que ha quemado varios ejemplares del Corán en Suecia dijo a un diario el miércoles que pedirá asilo en la vecina Noruega ante una orden de deportación de las autoridades en Estocolmo.

Salwan Momika, de 37 años, ha perpetrado varias quemas y profanaciones del libro sagrado del islam en Suecia en los últimos años.

“Voy camino de Noruega”, dijo Momika en una entrevista publicada el miércoles por el tabloide sueco Expressen. “Suecia solo acepta terroristas a los que se otorga asilo y se les da protección, mientras que los filósofos y pensadores son expulsados”.

Los videos de Momika al quemar el Corán recibieron difusión mundial y provocaron furia en varios países musulmanes, los que dieron lugar a disturbios en muchos lugares. Las autoridades suecas lo investigan por incitación contra grupos étnicos en el país.

Según Expressen, Momika es una de las razones por las que el ingreso de Suecia a la OTAN, consumado semanas atrás, sufrió meses de demora. Sus acciones tuvieron gran repercusión en Turquía, que es miembro de la alianza militar y vetó el ingreso de Suecia durante muchos meses.

Las autoridades de inmigración suecas revocaron la residencia de Momika en octubre porque dio información incorrecta en su solicitud y que sería deportado a Irak. Pero la deportación está en suspenso por razones de seguridad, porque Momika dice que su vida estaría en peligro en su país natal.

La prensa sueca informó que Momika recibió la residencia en 2021. En relación con la medida de deportación, se le otorgó un nuevo permiso que caduca el 16 de abril, según Expressen.

“Me voy a un país que me acoge y me respeta. Suecia no me respeta”, dijo Momika al diario y añadió que se encontraba ya en Noruega, camino a Oslo.

Las autoridades noruegas no hicieron declaraciones al respecto.