Irene López, campeona del mundo sub-17: "Llegué a sentir aversión por el propio deporte"

La exfutbolista y miembro de la selección que hizo historia en 2018 al conquistar el Mundial Sub-17 Irene López, que esta semana anunció su retirada por "cuestiones de salud mental", reconoció este jueves que llegó a sentir "aversión por el deporte" por todos la "ansiedad, el estrés y los sentimientos negativos" que arrastró en los últimos años.

"Llega un punto en el que sientes una aversión hacia el deporte, era más un lastre que algo por lo que mirar hacia el futuro. Tuve un periodo de introspección para conocerme a mí misma y me di cuenta de que tenía que tomar distancia con el deporte", admitió Irene López en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recogidas por Europa Press.

Días después de anunciar su retirada, la madrileña, de 20 años, relató que ahora está "bien", pero "sorprendida por la repercusión" de su publicación en redes sociales. "Me encontré con una avalancha de comentarios positivos y preguntas. Me di cuenta de que la gente quiere que se hable de este tema, que tenemos la necesidad de expresar libremente esto sin miedo a que nos juzguen. La ansiedad, el estrés no deberían ser un tabú", relató.

"Las generaciones venideras, las personas más vulnerables, sin una personalidad moldeada, la gente no se da cuenta de que pueden sugestionarles más de lo que les gustaría. Cuando tocas el cielo cuando eres joven no te ponen ese colchón para el día que tengas que bajar ese escalón. Posponemos los sentimientos negativos y llega un punto de tu vida en el que aparecen todos juntos", explicó.

Finalmente, recordó que al principio de este complicado proceso lo llevó "en silencio", porque dudaba que la gente pudiera entender lo que le pasaba. "Es un tema tabú para la gente de mi generación, imagínate para la de mis padres. Ellos me han ayudado a priorizarme, no es duro priorizarse, pero sí es duro tener que decir que no a todo para dedicarte a ti. Ese egoísmo es necesario", manifestó Irene López.