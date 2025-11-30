Irene Montero acusa a Moreno de "reventón" en los servicios públicos e insta a "sacarse de encima" el gobierno de PP-A

SEVILLA, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha acusado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "de políticas de muerte y desmantelamiento y reventón que le ha pegado a los servicios públicos, a la sanidad andaluza, a la educación" y ha considerado que en consecuencia "Andalucía tiene que sacarse de encima a Moreno Bonilla".

Ha apelado a que en estos momentos, en una referencia a la controversia que han propiciado las asociaciones de mujeres con los problemas de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, "hay miles de mujeres que están rompiendo el silencio con un alto coste político", en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla.

Ha asistido en la capital andaluza a la concentración convocada por la Plataforma 4D, que conmemora la fecha histórica de 4 de diciembre de 1977 de movilización en la calle en demanda de la autonomía política para Andalucía, que ha transcurrido entre la Plaza del Altozano y ha desembocado en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, mientras se ha declarado "agradecida y honrada" por "compartir este día histórico".

Ha lamentado que "frente a eso el Partido Socialista no puede con esta derecha corrupta, privatizadora y desmanteladora", una debilidad que le ha atribuido tanto en Andalucía como en toda España, por lo que ha reivindicado la necesidad de "una izquierda fuerte que sea capaz de sacar a Moreno Bonilla del gobierno de Andalucía y que permita que el gobierno de Andalucía sea para los andaluces y andaluzas".

Ha sostenido que ese 4D de 1977 "representa una de las lecciones más importantes que el pueblo andaluz nos podía dar" por cuanto ha esgrimido que "cuando el pueblo andaluz se levanta todo es posible".

Ha considerado que la contribución de esa movilización del pueblo andaluz en demanda de su autonomía supone que ha sido "el único pueblo de esta España plurinacional que somos, que ganó con voto popular el derecho al autogobierno", para colegir entonces que "Andalucía sigue siendo, a día de hoy, una pieza fundamental en esta España plurinacional que somos".

La dirigente de Podemos, convencida de que el 4D "es una lección histórica para todos los pueblos de España" por cuanto ha señalado que su significación es "de lo que somos capaces de hacer las personas y los pueblos cuando nos juntamos y luchamos juntas".

En este sentido ha reivindicado que "una democracia significa que el pueblo manda y las leyes y los jueces obedecen", y con esa premisa de reparto de competencias ha reivindicado que "si es necesario las leyes se cambian y los jueces las aplican para responder a la voluntad popular como pasó en Andalucía entre el 4 de diciembre y el 28 de febrero que se votó en referéndum el autogobierno de Andalucía".

Tras considerar la contribución de una víctima de aquel 4 de diciembre de 1977, como fue la muerte de Manuel José García Caparrós tras recibir el disparo de un policía en las calles de Málaga, ha aludido a otros ejemplos del pueblo andaluz como los casos de Ana Orantes, una víctima mortal de la violencia machista que había narrado previamente su dolor en televisión, o del cantante Carlos Cano, ha reivindicado estas figuras como "ejemplo que nos ha aportado el pueblo andaluz", en tanto que "esas personas hicieron que las cosas pasasen y no esperaron a que otros y otras hiciesen las cosas".