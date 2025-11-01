Irene Montero lamenta que el Consejo de Seguridad de la ONU "ceda a las amenazas de los matones de EEUU" sobre el Sáhara

ZARAGOZA, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha defendido la libre determinación del Sáhara Occidental y ha criticado que Naciones Unidas "haya cedido a las amenazas de los matones de Estados Unidos, que son un peligro para la humanidad", tras la resolución aprobada este viernes por el Consejo de Seguridad en la que se avala el plan de autonomía de Marruecos como base para una solución al conflicto de aquel territorio. La número dos de la formación morada se ha referido a esta resolución este sábado en Zaragoza minutos antes de unirse a la manifestación convocada por la plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza' para exigir la puesta en libertad de los dos jóvenes que permanecen en prisión de los seis que fueron condenados por los disturbios registrados en 2019 durante una manifestación en contra de un mitin de Vox que se celebraba en el Auditorio de la capital aragonesa. Montero ha reivindicado que "el Sáhara debe ser para los saharauis" y ha instado a Naciones Unidas a hacer rectificar al Consejo de Seguridad una resolución que, "por primera vez, apoya un plan ilegal de ocupación de la dictadura marroquí sobre el territorio saharaui". "El Sáhara Occidental, ha sostenido, lleva sufriendo una ocupación ilegal por parte de la dictadura marroquí desde el año 1975 y la legalidad internacional está de su lado". Por ello, ha defendido que el pueblo saharaui "tiene derecho a la libre determinación, a ser ellos los que exploten sus propias materias primas y no a través de acuerdos ilegales, como el que acaba de hacer la Unión Europea con la dictadura marroquí". Y ha señalado la responsabilidad y la obligación que tienen todos los países que forman parte de la ONU de rectificar y dar la espalda a ese plan "de los matones de Estados Unidos, que no tienen suficiente con ser el principal apoyo político, económico y militar junto a los gobiernos de Europa, también el de España, del genocidio en Palestina, sino que ahora también quieren legalizar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y volver a la época de las intervenciones militares ilegales en Colombia, en Venezuela o en cualquier país de América Latina". En ese sentido, ha llamado a "proteger" a la humanidad de la "gran amenaza" que a su juicio representan Estados Unidos e Israel.