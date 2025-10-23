Irene Montero rechaza comprar armas a EEUU para Ucrania: "Trump y Putin son dos criminales" que se están enriqueciendo

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha rechazado hoy que España y Europa compren armas a Estados Unidos para enviarlas a Ucrania y ha advertido que solo sirve para enriquecer a dos "criminales" que son, según asegura, Donald Trump y Vladimir Putin, de los que asegura que se están enriqueciendo y repartiéndose la tarta de Ucrania. Además, considera que el aumento del gasto en armas supondrá el recorte de los servicios sociales.

"Todo está sirviendo para que Trump y Putin, que son dos criminales, en el caso de Trump un delincuente confeso, en el caso de Putin un criminal que ha invadido otro país" estén haciendo de Ucrania una tarta y "por el camino están ganando dinero", ha advertido durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

A este respecto, Irene Montero ha incidido en que quien más se está enriqueciendo es sobre todo EEUU por la dependencia energética y militar de Europa, ya que es a quien los europeos están comprando las armas y el gas natural licuado. En su opinión, comprar y enviar más armas a Ucrania solo pone más en peligro a Europa porque Estados Unidos es "quien realmente está decidiendo junto al criminal de Putin sobre esta guerra". Por ello, considera que no se puede seguir siendo aliados de lo que considera la "principal amenaza para la seguridad de la humanidad que es Estados Unidos".

Según Irene Montero, en este momento habría que tener una posición contraria a esa compra y envío de armas porque opina que ya se ha acabado el "relato" de que de esta manera Ucrania iba a nagar la guerra: "Eso es mentira y eso ya se ha demostrado mentira".

CONSTRUIR LA PAZ ENVIANDO DIPLOMACIA Y SALIRSE DE LA OTAN Dicho esto, apuesta por "constuir la paz" enviando "diplomacia" para llegar a acuerdos porque, alega, eso es lo que "nos ha enseñado la historia que debemos hacer". Cree que si esto se hubiera hecho en 2022 se habría evitado la pérdida de miles de vidas de soldados ucranianos y rusos. De hecho, cree que una alternativa "es salirse de la OTAN", dejar de estar "sometidos a Donald Trump" y plantear una alternativa de derechos humanos y sociales, de servicios públicos y "dejar de hacerle las guerras a Donald Trump".

Por el contrario, advierte de que si se sigue adelante con el gasto militar, se acabarán desmantelando los servicios públicos. Así, recuerda que Francia y Alemania ya han anunciado severos recortes en sus países para asumir los compromisos de gasto militar.

ADVIERTE CONTRA RECORTES DE SERVICIOS POR COMPRAR ARMAS Advierte de que si estos dos países, que son dos grandes economías de Europa, han dado ese paso, le ocurrirá lo mismo al Gobierno del PSOE y de Sumar, para poder cumplir con sus compromisos de gasto en armas. "Es una tomdura de pelo", ha exclamado.

Dicho esto, insiste en que "otra Europa es posible" a pesar de que ahora es "cuando más difícil parece" porque ve "insostenible" que Europa siga siendo aliada de lo que considera las mayores amenazas para la seguridad de la humanidad que son, a su juicio, "Estados Unidos y el Estado terrorista de Israel".

Al ser preguntada si sigue sin considerar una amenaza a Rusia, Irene Montero ha señalado que hay mucha "hipocresía" cuando "se plantea que Rusia es una amenaza, pero no el Estado terrorista de Israel" y recuerda que contra Rusia, Europa ya ha hecho 19 paquetes de sanciones mientras que no ha hecho lo mismo contra "un Estado terrorista que está cometiendo un genocidio" en Palestina.

Además, ha calificado de "show de Trump en Egipto", donde se firmó el plan de paz que había presentado el presidente de los EEUU y todos fueron a "darle la mano con una sonrisa", desde Pedro Sánchez a Georgia Meloni.

"¿De qué se reían en esa cumbre en Egipto? Cuando Israel no ha cumplido el alto el fuego ni un solo día, ha seguido asesinando a palestinos y ha vuelto a bombardear", ha exclamado.

Tras estas afirmaciones y al ser preguntada si esto no supondría aislar a España en el contexto internacional, la dirigente de Podemos cree que ocurriría "al contrario" ya que España sería quien lidere una posición de paz y eso, "que es lo que en este momento parece difícil, es lo que han sido las grandes decisiones, las mejores decisiones para la humanidad".

Montero cree que si España se pusiera a la cabeza de una posición de paz otros países la seguirán porque, ha afirmado, "es la voluntad de los pueblos".