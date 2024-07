Irene Paredes: "Ahora tenemos la estrella y vamos a por el oro"

Los ángeles de san rafael (segovia), 3 jul. 2024 (europa press) -

La futbolista española Irene Paredes ha destacado este miércoles "la estrella" que tienen por ser campeonas del mundo y que van a "por el oro" olímpico en París, mostrando su "felicidad" por estar entre las 18 elegidas por la seleccionadora Montse Tomé que estarán en esa cita francesa, donde soñaba con estar desde que tiene "uso de razón".

"Nosotras tenemos en mente primero el prepararnos bien. Tenemos entre ceja y ceja el oro, y eso esperemos que nos ayude a ir ganando los partidos, pero para que lleguemos ahí hay que hacer muchas cosas bien y el estar pensando solo en el fin no nos ayuda en el proceso. Ahora tenemos la estrella y vamos a por el oro", dijo la capitana de la selección española desde Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

La vasca se mostró feliz por estar en esa lista para los JJ.OO., pero con una sensación "agridulce" por las compañeras que se quedarán en reserva y las que se irán a casa. "Sé cómo se pueden sentir, son las reglas del juego, las sabíamos y hay que aceptarlas", comentó al respecto.

Sin embargo, tiene claro también que "es mejor estar aquí, aunque te tengas que ir, que no haber estado", pero sabe que "es un día duro", y lo que tienen que hacer es "apoyarles y animarles a que sigan trabajando porque pueden entrar en caso de alguna lesión".

La defensa reconoció que no ha tenido que tomar la palabra como capitana porque tienen "un grupo" que se arropa mucho entre ellas y ha habido conversaciones. "Hay cosas que se entienden y cosas que no, pero sabíamos con qué reglas veníamos a esta concentración, aunque no quita lo duro del día de hoy", señaló.

"Cuando ves la lista y no estás es difícil gestionarlo, pero a medida que pasen los días creo que la gente aceptará el rol", recalcó, al tiempo que llamó a estas compañeras a "no perder la esperanza de poder entrar en el último momento, aunque sea por una mala razón".

La capitana de la 'Roja' afirmó que en este momento están "centradas en completar los entrenamientos de esta semana", pues "están siendo más duros y largo de lo habitual", pero que eso les ayudará a "poder rendir mejor después" tanto en los dos próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa Femenina de 2025 como en los propios JJ.OO.

Paredes no piensa en "favoritismos" ni en dónde pueden llegar, sino que su objetivo es "llegar bien al primer partido". Es consciente de la dificultad del grupo con Brasil, Japón y Nigeria, y que "habrá que hacer las cosas muy bien para ganarlo".

"Sabemos y entendemos que desde fuera se nos contabilice como medalla, que seamos favoritas por el último año que hemos hecho, pero nosotras sabemos que hay que trabajar mucho y hay que hacerlo muy bien en momentos puntuales para ganar los partidos. Estamos tranquilas y centradas en prepararnos bien", apuntó la zaguera guipuzcoana.

Para ella, Japón "es una selección muy completa y muy bien ordenada", como demostraron en el último Mundial, cuando les ganaron 4-0, y les dieron "un meneo". "Creo que se apoyarán en las cosas que hicieron en ese partido, que hubo muchas y buenas", señaló.

Sobre Nigeria, destacó que "es un equipo físico", y que les va a "exigir a nivel condicional muchísimo". Brasil será "un híbrido entre los dos", ya que "a nivel condicional son muy fuertes, pero también con el balón a nivel de juego lo hacen bien". "Habrá que adaptarse a lo que nos propongan", zanjó.

Ese favoritismo que les dan los últimos buenos resultados les da una responsabilidad extra, pero ella lo toma como "un orgullo por ser parte de eso que hemos visto desde pequeños". "Vamos a ser nosotras quienes estemos allí y quienes nos vean, confiamos en nosotras, sabemos que lo podemos hacer bien", reiteró Paredes.

Esta concentración les llega tras apenas un par de semanas después de terminar la Liga F y el resto de competiciones ligueras, y a Paredes le gustaría tener más vacaciones, pero tiene claro que "si hay que quitar vacaciones por jugar unos Juegos, no hay problema".

Para ella estos JJ.OO. serán especiales al tener más cerca a su familia de Legazpi, y disputar el tercer partido en Bourdeos, un lugar a tres horas de su casa. "Desplazar a la familia se agradece, porque cuando juegas más lejos es más complicado desplazarse", recalcó.

Ese apoyo de su familia le ayuda, lo que a su juicio "es una pasada". "No creo que puedan ir mis abuelos a Francia, pero me seguirán por la tele seguro", insistió, al tiempo que confesó que se le puso "la piel de gallina" cuando escuchó a la mítica periodista Paloma del Río pronunciar su nombre en el vídeo donde se anunciaron a las elegidas.

"No me lo esperaba, ayer estuvimos pensando en cómo lo iban a anunciar, pero no nos esperábamos eso. Paloma tiene una voz muy reconocible y es una pasada que lo haya hecho ella", apuntó Paredes en el 'canutazo' de prensa.

Luego se definió como una persona a la que le "encanta" el deporte, y que desde muy pequeña pasaba "muchas horas delante de la tele" viendo los Juegos Olímpicos. Sobre sus recuerdos olímpicos nombró las medallas del atleta jamaicano Usain Bolt, el nadador Michael Phelps, la nadadora española Mireia Belmonte, o la piragüista paisana suya Maialen Chorraut.

"Ver a esa gente ganar medallas es una pasada", sentenció. Sin embargo, admitió que no sabe si podrá estar en el desfile olímpico y vivir el ambiente de la Villa Olímpica. "Dicen que es algo especial y ojalá podamos vivirlo, pero a nosotras lo que nos motiva es ganar y vamos allí para ganar", incidió.

"Todavía no lo sabemos muy bien, pero seguramente no podamos asistir al desfile porque no estaremos en París en ese momento. Todos los deportistas dicen que es uno de los momentos más bonitos y diferentes. Si podemos estar, estaremos. Y si no, será una pena, pero a lo que vamos es a rendir y vamos a centrarnos en eso", aseveró.

Por último, sobre el hecho de estar preparándose en Los Ángeles de San Rafael en el lugar de en Las Rozas, donde suelen ejercitarse en las concentraciones, la campeona del mundo dijo que les han informado "del porqué de la decisión", pero que ellas no la toman.

"Han considerado que esto era lo mejor y es verdad que otros años hemos estado aquí por el clima, porque en Las Rozas hace mucho calor. Nosotras lo aceptamos", espetó Paredes sobre esta decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La salida de Markel Zubizarreta, quien la pasada semana anunció que dejaba el puesto de director deportivo de la selección femenina en el seno de la RFEF, le pilló también por sorpresa. "Es algo personal, totalmente respetable y aceptable. Nos avisó antes de que saliera en prensa, pero no lo esperábamos", concluyó Paredes.

