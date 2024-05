Irene Paredes: "Este equipo tiene mucha guerra que dar y lo estamos demostrando"

La futbolista española Irene Paredes ha afirmado este sábado que el FC Barcelona "tiene mucha guerra que dar" y que ella junto a sus compañeras lo están "demostrando", habiendo conquistado la Champions League Femeninam gracias a su victoria por 2-0 ante el Olympique de Lyon, tras la final disputada en el Estadio de San Mamés (Bilbao).

"Era muy especial. Hemos confiado, sabíamos que iba a ser difícil y lo ha sido. Pero este equipo tiene mucha guerra que dar y lo estamos demostrando, así que ahora toca celebrarlo", declaró Paredes a RTVE sobre el mismo césped de San Mamés. "Para mi familia que está ahí y para mi padre", dedicó el título a su padre fallecido el año pasado.

"No lo hay, no lo hay. Ahora mismo no lo hay", dijo al ser preguntada por si había mejor forma de obtener su segunda Champions. "Hacerlo así, mi segunda en casa, es otro he añadido. Pero contra el Lyon, con el que tantas veces he perdido, esto es brutal, no tengo palabras", resumió.

"Me ha hecho muchísimo daño. Me han pisado el tendón, venía con molestias en el tendón y me lo he rasgado. Pero sabía que iba a continuar de cualquier manera, creo que hemos hecho un partido buenísimo y qué mejor que celebrarlo con los de casa. Tengo ahí a toda la familia, casi toda. Feliz, feliz", aludió Paredes a una dura entrada recibida.

Caroline Graham Hansen también expresó su felicidad. "Vaya día, fantástico. He disfrutado todo el día desde llegar, calentar, jugar, etc. Y claro, cuando ganamos de esta manera, buenísimo. No hay más palabras, es muy merecido creo y ahora vamos a disfrutar toda la noche", afirmó.

"Es el mejor día de fútbol de mi vida, increíble. Lleno de gente del Barça aquí en el estadio. No he vivido una cosa más bonita en mi vida, así que estoy muy feliz", concluyó la delantera noruega ante los micrófonos de RTVE.

Europa Press