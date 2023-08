La futbolista espa√Īola Irene Paredes recalc√≥ este s√°bado que ella y casi todas sus compa√Īeras en la selecci√≥n nacional han crecido "pensando que no era nuestro lugar", en alusi√≥n a la posibilidad de ganar el Mundial femenino, cuya final se disputar√° este domingo (12.00 horas) entre los equipos de Espa√Īa e Inglaterra.

"La mayor√≠a de las que estamos aqu√≠ hemos crecido pensando que no era nuestro lugar, que el f√ļtbol era un lugar que no te pertenec√≠a, que te han puesto pegas, que te han puesto los peores horarios, que te ha entrenado gente que casi no estaba preparada para ello. Y a medida que han pasado los a√Īos, hemos subido de nivel", declar√≥ Paredes en una conferencia de prensa desde S√≠dney (Australia).

"Se nos han dado esas condiciones, pero sabemos que en el f√ļtbol amateur todav√≠a no pasa. Entonces si sirve para que sepan que es posible, que este lugar tambi√©n es nuestro, que se puede jugar una final de Mundial y que somos sus referentes, pues eso tambi√©n es historia y nos hace verdaderamente felices", resalt√≥ la zaguera espa√Īola.

Ante los periodistas, Paredes analizó su trayectoria: "Durante toda mi carrera, al no haber tenido referentes, he ido dando los pasos porque era lo que me gustaba y porque se me han ido abriendo puertas. Pero bueno, una vez que llegas a la élite y ves que eres capaz de esto, ves adónde quieres llegar, los partidos que quieres jugar y trabajas mucho".

"No siempre te llegan estas oportunidades y el equipo lo viene haciendo muy bien. Tenemos la oportunidad de jugar una final de un Mundial, que se dice fácil, pero cuesta muchísimo llegar hasta aquí. Así que es momento de disfrutarlo y de hacer lo que hemos hecho hasta ahora", argumentó la defensa central de la 'Roja'.

Tambi√©n indic√≥ que la progresi√≥n del f√ļtbol femenino en Espa√Īa "es un cambio de mentalidad, es un cambio de estado f√≠sico y de entendimiento del juego, es sumar experiencia, es que todas las ni√Īas se desarrollen para llegar en condiciones a la selecci√≥n". "Es un c√ļmulo de mucho trabajo de todo el mundo para que podamos estar aqu√≠", asever√≥ al respecto.

"Nervios de momento no hay", reconoci√≥ Paredes en la v√≠spera de la final. "Ma√Īana entrar√°n algunos porque creo que es l√≥gico cuando juegas un partido de este calibre. En lo dem√°s estamos contentas y tenemos muy claro que lo que nos ha tra√≠do hasta aqu√≠ ha sido entrenar y tener el foco en el campo, en entrenar bien, en intentar hacer cada d√≠a las cosas mejor, en disfrutarlo y as√≠ es lo que vamos a hacer", explic√≥.

"Tambi√©n se habla mucho de noticias que nos llegan desde Espa√Īa, pero tenemos muy claro que eso es algo externo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el juego", repiti√≥ Paredes, que durante la final tendr√° en las filas de enfrente a varias compa√Īeras del FC Barcelona.

"Somos compa√Īeras de equipo y es algo por lo que felicitarse, pero en los √ļltimos d√≠as yo por lo menos no me he hablado con ellas. Son rivales y vamos a ir a por ellas. Es verdad que tenemos buena relaci√≥n, que nos conocemos mucho, pero yo los d√≠as as√≠ prefiero no tener contacto", apunt√≥.

"Lo que tiene este equipo es que hay mucha gente que ha trabajado muy bien, que hemos evolucionado en los √ļltimos a√Īos, que tenemos una mezcla de veteran√≠a y juventud, que cada una aporta lo suyo. Y creo que est√° siendo una combinaci√≥n muy muy buena el tener confianza en nosotras y el haber trabajado mucho. Eso nos ha brindado la oportunidad de poder jugar una final", prosigui√≥ Paredes con su discurso.

La zaguera cul√© admiti√≥ la "especial ilusi√≥n" que le genera el apoyo de tanta afici√≥n desde Espa√Īa "porque significa que se est√° dando un cambio, que seguimos con el cambio, que interesamos, que la gente nos est√° siguiendo, que la gente reclama, que la gente nos apoya". "Hablando de hacer historia, el que se den esas cosas tambi√©n es historia", agreg√≥.

"Sabemos que ahora mucha gente. Cuando las cosas van bien, a la gente se le engancha m√°s, hay m√°s medios que nos cubren, se habla m√°s de nosotras. El llegar al partido de ma√Īana deportivamente es algo brutal, nos hace felices, pero tambi√©n por todo lo que se da afuera. Y si esto sirve para que verdaderamente se den cambios en la sociedad, a nivel de instituciones y de clubes, pues felices por ello", insisti√≥ Paredes.

"Espa√Īa ha sido siempre un pa√≠s de f√ļtbol. Hemos crecido con el f√ļtbol en la sociedad, pero como dec√≠a antes, no era nuestro lugar o as√≠ no se nos hac√≠a sentir. Creo que las generaciones previas, quiz√°s la anterior a la m√≠a, fueron las que m√°s fuerza empezaron a hacer", advirti√≥.

"Fueron cabezotas y se ha ido empujando para que se vaya invirtiendo. Y que hoy en día las categorías inferiores lo estén haciendo también no es casualidad, es trabajo de los clubes, de cada una de las jugadoras y luego también de la Federación, que pone los medios para que se puedan dar esos resultados", respaldó a la RFEF.

Preguntada sobre c√≥mo afrontar la cita por el t√≠tulo, Paredes respondi√≥ que simplemente "poniendo el foco en el f√ļtbol". "Al final, todo lo que se genera alrededor a nosotras como jugadoras nos resta. El estar pensando la importancia del partido, en el 'y si ganas' o el 'y si no ganas', solo te resta y te quita el foco", a√Īadi√≥ la defensa central.

"Espero que el equipo est√© bien, porque podemos hacerlo muy muy bien. Y para toda la gente que no nos conoce o que ahora se est√°n enganchando a nuestros partidos, pedir√≠a que nos apoyen. Que nos den la oportunidad, incluso a las instituciones y clubes que apoyen el f√ļtbol base, que nos den las mismas oportunidades, porque al final con esfuerzo podemos hacer cosas muy bonitas, muy importantes", concluy√≥ Paredes.