Irene Paredes: "Ya no somos la 'cenicienta' de nada, somos capaces de ganar a cualquiera"

La futbolista de la selecci√≥n espa√Īola Irene Paredes reiter√≥ este lunes que ya no son "la 'cenicienta' de nada", un "mensaje" que ya mandaron "al resto del mundo" hace "mucho tiempo", por lo que asegur√≥ que est√°n "preparadas" y son "capaces de ganar a cualquiera", alejadas de los "tab√ļs" y "miedos" que les rodeaban en el pasado.

"A medida que han pasado los a√Īos, la barrera psicol√≥gica (ante selecciones superiores) ha desaparecido, no s√© si fue en el pasado Mundial, yo creo que quiz√°s fue antes, a medida que nos hemos ido midiendo contra selecciones 'top' y hemos ido ganando o plant√°ndoles cara de t√ļ a t√ļ. Se han ca√≠do esos tab√ļs, esos miedos que hab√≠a antes, pero tambi√©n iba un poco por c√≥mo √≠bamos preparadas", afirm√≥ la central en el Media Day de la selecci√≥n celebrado en la Ciudad del F√ļtbol de Las Rozas.

Paredes reconoci√≥ que era "l√≥gico" tener "cierto respeto" en el pasado hacia selecciones 'top', cuando eran "jugadoras no profesionales, en un entorno no profesional y compitiendo con jugadoras que al final s√≠ lo eran". "Ahora estamos igual de preparadas, incluso mejor. Sabemos que podemos ganarlas, somos capaces, seguro, de ganar a cualquiera", argument√≥ sobre el potencial de Espa√Īa.

"Adem√°s creo que ya lo hemos demostrado. Es verdad que puede ser algo espor√°dico", coment√≥ sobre la hist√≥rica victoria (2-0) sobre Estados Unidos en octubre del a√Īo pasado. "Estamos al mismo nivel que jugadoras 'top', hay que llegar y demostrarlo. Espa√Īa tambi√©n tiene jugadoras 'top'. Aparte de tener nombres, premios individuales, luego lo demostramos en el campo. Confiamos en nosotras, nos centramos en rendir en el terreno de juego", agreg√≥.

Y para alcanzar esta mejor√≠a "ayuda" jugar "grandes partidos" y "sobre todo" ganar la Champions. "Ya no es una casualidad, es algo factible y que se ha repetido. Entonces el mensaje que env√≠as, no solo al resto de compa√Īeras, sino al resto del mundo, es que ya no somos la 'cenicienta' de nada, hace mucho que no lo somos, somos capaces, nos preparamos para ello", asever√≥ con confianza una de las capitanas de la selecci√≥n, aunque no piensa en si levantar√° ella el trofeo en caso de ganar.

"Hay capitanas delante de mí, así que en caso de que ocurra, la recogerían ellas, pero no quiero pensar en eso. Si pones el foco ahí, hay muchas posibilidades de que eso se pierda. Nosotros nos centramos en prepararnos bien, en jugar bien, en llegar a la final. En llegar en la mejor forma física y mental para el primer partido y a partir de ahí pensando solo en el partido que tenemos por delante", apuntó.

Para Paredes, las "favoritas" para hacerse con el título en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que arranca el 20 de julio, son "Estados Unidos, Suecia, Países Bajos, Francia", entre otras. "Pero al final lo de favoritismos os vale a vosotros, a las jugadoras de cada selección no nos sirve", explicó la defensa, que está "bien, recuperando la forma física" y las "buenas sensaciones". "Ahora estoy bien, creo que sigo siendo una jugadora fuerte, con experiencia, con buen estilo", concluyó.

