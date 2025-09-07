Irfaan Ali, reelecto presidente de Guyana

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, resultó reelecto para un segundo mandato consecutivo, según el primer boletín oficial de la autoridad electoral difundido el sábado cinco días después de las elecciones.

El partido oficialista PPP/C, de Ali, obtuvo 242.497 votos válidos, equivalente al 55% del total.

Su más cercano seguidor, el partido WIN, fundado hace tres meses por el magnate Azruddin Mohamed, apodado el "Trump guyanés", quedó en segundo lugar, con el 24,8%. El tradicional APNU, que representa a la población de origen afrodescendiente, terminó tercero con el 17,7% del sufragio.

"La Comisión Electoral de Guyana (GECOM) ha declarado al Partido Progresista Popular/Cívico (PPP/C) ganador de las Elecciones Generales y Regionales de 2025 celebradas el 1 de septiembre de 2025 y declaró al Candidato Presidencial del PPP/C, Dr. Mohamed Irfaan Ali, presidente electo", dice el anuncio oficial difundido al filo de la medianoche.

Irfaan, un líder de centroizquierda, de 45 años, cuyo partido es representante de la población de ascendencia india, prometió durante su campaña sacar de la pobreza al país de 850.000 habitantes apalancado en su riqueza petrolera.

También deberá gestionar el espinoso asunto del Esequibo, la región rica en petróleo y minerales que reclama el vecino Venezuela desde hace más de un siglo.

olb/jt/atm