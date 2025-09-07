Irfaan Ali se juramenta por segunda vez como presidente de Guyana
- 1 minuto de lectura'
Por Kemol King
GEORGETOWN, 7 sep (Reuters) - El presidente de Guyana, Irfaan Ali, juró el domingo para un segundo mandato, tras ser ratificada su victoria por la comisión electoral.
El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico obtuvo 36 escaños, tres más que la vez anterior. WIN obtuvo 16, APNU 12 y el Movimiento Avanzado de Guyana (FGM) 1, según el boletín emitido por la Comisión Electoral de Guyana.
"Mi misión no ha cambiado. Sigue siendo servir a todos los ciudadanos de esta tierra, independientemente de su raza, color o credo, garantizando que cada guyanés tenga un lugar en nuestra familia y una participación en nuestro futuro compartido", dijo Ali durante la juramentación del cargo.
"Nuestro sector de petróleo y gas seguirá creciendo, expandiendo la producción y los ingresos para nuestra gente", agregó.
El Gobierno de Ali, que asumió el poder en 2020, ha canalizado los ingresos del petróleo a la construcción de carreteras, escuelas y hospitales, y ha hecho que los estudios en la universidad estatal sean gratuitos. (Reporte de Kemol King. Escrito por Deisy Buitrago)
