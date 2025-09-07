LA NACION

Irfaan Ali se juramenta por segunda vez como presidente de Guyana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Irfaan Ali se juramenta por segunda vez como presidente de Guyana
Irfaan Ali se juramenta por segunda vez como presidente de Guyana

Por Kemol King

GEORGETOWN, 7 sep (Reuters) - El presidente de Guyana, Irfaan Ali, juró el domingo para un segundo mandato, tras ser ratificada su victoria por la comisión electoral.

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico obtuvo 36 escaños, tres más que la vez anterior. WIN obtuvo 16, APNU 12 y el Movimiento Avanzado de Guyana (FGM) 1, según el boletín emitido por la Comisión Electoral de Guyana.

"Mi misión no ha cambiado. Sigue siendo servir a todos los ciudadanos de esta tierra, independientemente de su raza, color o credo, garantizando que cada guyanés tenga un lugar en nuestra familia y una participación en nuestro futuro compartido", dijo Ali durante la juramentación del cargo.

"Nuestro sector de petróleo y gas seguirá creciendo, expandiendo la producción y los ingresos para nuestra gente", agregó.

El Gobierno de Ali, que asumió el poder en 2020, ha canalizado los ingresos del petróleo a la construcción de carreteras, escuelas y hospitales, y ha hecho que los estudios en la universidad estatal sean gratuitos. (Reporte de Kemol King. Escrito por Deisy Buitrago)

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa
    1

    TV y streaming del domingo: Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa

  2. Lo nuevo de Denzel Washington, un esperado policial con Mark Ruffalo y Daniel Hendler en una original comedia
    2

    Cine y series en streaming: lo nuevo de Denzel Washington, un esperado policial con Mark Ruffalo y una original comedia

  3. El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
    3

    El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid

  4. Las implicancias económicas del resurgimiento de la “liga de gobernadores”
    4

    Las implicancias económicas del resurgimiento de la “liga de gobernadores”

Cargando banners ...